Espana agencias

Cae una red que apostaba con identidades robadas y cargaba los impuestos a las víctimas

Guardar

Madrid, 8 nov (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una banda que se hacía con los datos personales de sus víctimas, a través de pretextos, como ofertas de trabajo, para con ellos abrir cuentas en plataformas de apuestas por internet, quedarse con las ganancias y hacer que fueran los titulares de esos datos los que tuvieran que pagar los impuestos por unos beneficios que no habían obtenido.

En la operación, de la informa la Guardia Civil, han sido detenidas 12 personas, otras once están siendo investigadas y se ha identificado a 39 más que se encuentran fuera de España.

PUBLICIDAD

Los investigadores han identificado a 36 víctimas a las que la Agencia Tributaria reclamaba un total de 121.355 euros por supuestos rendimientos de apuestas online que aparecían en sus borradores de la declaración de la renta.

La investigación comenzó en marzo de 2024, a raíz de una denuncia presentada en Tudela de Duero (Valladolid), aunque el alcance del fraude se puso de manifiesto durante la campaña de la renta de 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

Para conseguir los datos personales, la organización recurría a técnicas de 'ingeniería social' y al uso de inteligencia artificial, con las que elaboraba historias creíbles y adaptadas a las circunstancias de cada víctima para ganarse su confianza.

Los delincuentes utilizaban como señuelo falsas ofertas de trabajo, alquileres de viviendas vacacionales o reservas hoteleras inexistentes para conseguir que los afectados les facilitaran copias de sus documentos de identidad.

Con esa documentación abrían cuentas en plataformas de apuestas por internet sin el conocimiento ni el consentimiento de sus titulares.

Así, la organización se quedaba con las ganancias de las apuestas, que desviaba a cuentas bajo su control, mientras que los beneficios se atribuían fiscalmente a las personas cuya identidad había sido suplantada.

Cuando las víctimas consultaban sus borradores de la renta, descubrían que Hacienda les imputaba ingresos procedentes del juego que nunca habían percibido.

La Guardia Civil ha constatado que la organización, con presencia en buena parte de España y ramificaciones internacionales, utilizaba una compleja red de tarjetas de crédito y débito, cuentas bancarias y otros productos financieros para blanquear el dinero obtenido mediante estas operaciones.

A los implicados se les atribuyen 36 delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Ante el elevado número de afectados, se ha establecido un Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACs), que ofrece información a quienes hayan sufrido este tipo de fraude para gestionar su situación tributaria. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

La capital española conmemora este lunes la festividad de su patrona con actos religiosos en la catedral y espectáculos que incluyen danza, zarzuela y el reparto de 1.000 raciones de un dulce tradicional

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

La ficción de RTVE mantiene en vilo a la audiencia con las investigaciones de Curro y Manuel sobre la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

El Ministerio de Defensa ha informado que las causas del suceso están bajo investigación

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La libertad horaria vigente en la región permite que cada comerciante decida su jornada, por lo que conviene consultar la web de cada marca antes de desplazarse

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu