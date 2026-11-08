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Burrow: La NFL va de grandes estrellas y estamos encantados de difundirla por el mundo

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Las Rozas (Madrid), 6 nov (EFE).- Joe Burrow, 'quarterback' estelar de los Cincinnati Bengals y artífice de la victoria de su equipo ante los Atlanta Falcons (17-34), en partido oficial de la liga profesional de fútbol americano y en el madrileño estadio Santiago Bernabéu -el segundo de la historia que se disputa en España-, declaró este domingo que "la NFL va de grandes estrellas y" que están "encantados de difundirla por todo el mundo".

Después de que los Miami Dolphins derrotasen a los Washington Commanders (16-13) en el primer partido oficial de toda la historia disputado en territorio español, asimismo en el Bernabeu, Burrow lideró a los Bengals en un encuentro que, sobre todo en su primera mitad, fue muchísimo mejor y más vistoso que el del año pasado.

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" Espero que efectivamente, este partido haya entusiasmado a los aficionados; a mi me gusta ofrecer siempre un buen espectáculo; y si lo podemos extender más allá de los Estados Unidos, a todo el mundo, pues mucho mejor. Queremos convertir a nuestro deporte en un deporte global. Hay unas cuantas reglas que tendrán que aprender, pero todo irá bien",afirmó.

"La NFL va de grandes partidos y de grandes estrellas, nos gusta que la gente lo haya entendido así y estamos encantados de contribuir a la difusión de este deporte por todo el mujndo", respondió, al ser preguntado por Efe en la rueda de prensa posterior al partido, Burrow, nacido hace 29 años en Aims (Iowa) y que en su época universitaria guió hacia el título -en la final de hace seis años- a Louisiana State, conjunto en el que ya asombró al público junto a la otra gran estrella de los Bengals, el 'wide receiver' o receptor Ja'Marr Chase.

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"Llevamos jugando juntos, no sé, diez años ya, creo", opinó Burrow, que coronó su gran temporada en 'college' ganando asimismo el Trofeo Heisman, que acredita al mejor jugador del curso en la liga universitaria. "Por eso nos entendemos tan bien", añadió.

Tras su claro triunfo ante Atlante, los Bengals se colocan con un balance de seis victorias y dos derrotas, a una semana de recibir en el Paycor Stadium de Cincinnati a los Pittsburgh Steelers, en un choque fundamental por la hegemonía en la división AFC Norte de la Conferencia Americana.

Burrow, que junto a Ja'Marr Chase y bajo la batuta de Zac Taylor, jugó -aunque perdió, ante Los Ángeles Rams- la Superbowl de 2022, no renunciará a nada esta temporada.

"Tenemos la opción de ganar todo lo que queramos; pero tenemos que seguir totalmente centrados. Ahora estamos (con un balance de) 6-2. Pero dentro de una semana tenemos otro gran partido por delante", declaró este domingo, en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, la estrella de los Bengals tras completar un gran partido que sirvió para que su equipo se alzase con la sexta victoria de la temporada, la cuarta consecutiva. EFE

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