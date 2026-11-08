Bruna deja ya rachas de viento de hasta 112 km/h en Izaña y 8,6 litros/m2 en Fuencaliente

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Santa Cruz de Tenerife, 8 nov (EFE).- La llegada de la borrasca Bruna empieza a dejar sus primeros efectos en Canarias con rachas de viento de hasta 112 kilómetros por hora en Izaña (Tenerife) y una precipitación acumulada de 8,6 litros/metro cuadrado en Fuencaliente (La Palma).

En el Roque de Los Muchachos (La Palma) también está soplando fuerte el viento, con una racha de 106 kilómetros/hora, igual que en el Alto Igualero en Vallehermoso (La Gomera), con una racha de 103 kilómetros/hora.

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En Sabinosa/Frontera (El Hierro), la Agencia Estatal de Meteorología ha registrado una racha de 88 km/h; en San Andrés/Valverde (El Hierro), de 82, y en la Vega de San Mateo y en la Cruz de Tejeda (Gran Canaria), de 81.

En cuanto a las lluvias, la borrasca Bruna ha dejado una precipitación acumulada hasta las 08:00 horas de este domingo de 6 litros en San Andrés y Sauces (La Palma), de 5,8 en Izaña (Tenerife) y de 4,8 en Las Manchas (La Palma).

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El Gobierno de Canarias declaró la situación de alerta por lluvias, fuertes vientos y fenómenos costeros a partir de este sábado ante la llegada de la borrasca de alto impacto Bruna, que podría dejar precipitaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en doce horas, rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros.

En cuanto a las lluvias, la alerta afecta a El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, mientras que Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa permanecen en prealerta.

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Según las previsiones, las precipitaciones comenzarán en La Palma y se extenderán hacia el este a lo largo del domingo, hasta afectar a la totalidad del archipiélago. EFE