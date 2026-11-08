Brugué: “No hemos hecho un buen partido, pero hemos sabido sufrir”

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Vigo, 8 nov (EFE).- El capitán del Levante, Roger Brugué, destacó el gran trabajo defensivo que realizó su equipo para sumar un punto frente al Celta en Balaídos, donde él tuvo la última ocasión del partido.

“La tengo que meter”, dijo, y señaló: “Está claro que no hemos hecho un buen partido, pero hemos sabido sufrir. Hemos defendido bien y hemos tenido nuestras ocasiones, sobre todo en esa última del final en la que llegó muy cansado y le pego con la pierna mala. Aun así, tengo que meterla como sea”.

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El atacante justificó el triple cambio de su entrenador en el descanso porque el Celta estaba “cómodo” en el partido, e incidió en la importancia de sumar lejos del Ciutat de Valencia.

“Hemos sabido sufrir y hemos puntuado fuera de casa en un campo complicado. Ahora nos vienen dos seguidos en casa, que es donde nos tenemos que hacer fuertes e ir a por los tres puntos”, destacó.

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Finalmente, habló de su sequía goleadora como visitante: “El gol llegará. Hay que seguir intentándolo, tengo que exigirme más en estas jugadas porque las tengo que meter”. EFE

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