Bordalás: “Nos ha faltado frescura arriba por la fatiga”

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Villarreal (Castellón), 8 nov (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, aseguró este domingo, tras la derrota ante el Villarreal (2-0), que a su equipo le faltó “frescura” en ataque para hacer daño a su rival, algo que achacó a la “fatiga” provocada por la acumulación de partidos.

“El equipo ha defendido con orden y consistencia hasta el minuto 80 a pesar de que ellos han tenido el dominio territorial. Nos ha faltado a nivel ofensivo enlazar más porque perdíamos el balón con facilidad”, dijo el técnico alicantino.

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Bordalás lamentó que un “desajuste” defensivo haya provocado el primer gol del Villarreal y reiteró que el Getafe está acusando “todo el esfuerzo” de una temporada con tres competiciones.

“El 80% de los jugadores está participando en todos los partidos y algunos de ellos llegaron sin pretemporada”, añadió el preparador, que aseguró que la diferencia entre los dos equipos estuvo en la aportación de los suplentes.

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“Ellos tienen una plantilla increíble a pesar de que no estaban en un buen momento. Los cambios le han dado energía, pero también mucha calidad. Nosotros no hemos tenido ese picante arriba. Nos han golpeado y se han llevado el partido”, finalizó. EFE

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