Bolaños alerta que España puede volver a tener ministros "fascistas" y Marlaska llama a frenar "involución"

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha llamado a los "demócratas" a apoyar al PSOE en las elecciones del próximo 29 de noviembre para evitar que España vuelva a tener ministros "ultraderechistas y fascistas", mientras que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido de que la derecha ya no oculta que concurre con una única papeleta, que ha definido como "una papeleta de involución".

"Quiero llamar a los demócratas y a la gente que sabe que el 29 de noviembre no estamos hablando de quién gobierna, de una mera alternancia o no. Estamos hablando de que en nuestro país, desde la dictadura, puede volver a haber ministros ultraderechistas y fascistas", ha comentado Bolaños, durante la presentación de la candidatura del PSOE de Madrid a las elecciones generales del 29N, a la que han acudido Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López.

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Bolaños ha subrayado servirán para "evitar" la llegada de la ola ultra que se ha producido en otros países como Brasil o Estados Unidos. "Es fundamental que el 29 nos movilicemos todos y sepamos que lo que nos estamos jugando en España es o bien seguir con una agenda de avances o que llegue un gobierno reaccionario con una agenda de recortes múltiples y masivos con motosierra, con lanzallamas o con lo que tengan en la mano", ha advertido.

En la misma línea, Grande-Marlaska ha advertido de que España se encuentra en un momento "muy complejo" y ha llamado a la movilización para impedir un retroceso. "La derecha ya no oculta que es una única papeleta, y esa papeleta es una papeleta de involución", ha afirmado, antes de distinguir entre la alternancia política, que considera positiva, y la involución. "La alternancia es positiva, pero no la involución", ha recalcado.

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"Lo que ha ocurrido en Brasil o Estados Unidos es un acicate para nosotros. Aquí se está viendo ya, la derecha y la extrema derecha han querido que la sociedad se acostumbre a los insultos", ha advertido. Además, el ministro del Interior ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado políticas de avance social y ha recordado medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, el incremento de las becas o los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la pandemia.

"En el 2023, ellos se creían que el poder ya tenía que volver a ellos y que era suyo. Y eso no lo han perdonado, lo hemos visto en algunos casos que se han judicializado como el de la mujer y el del hermano del presidente del Gobierno. Ha sido una legislatura muy compleja por esas circunstancias, pero hemos salido adelante, hemos hecho muchas cosas", ha afirmado Marlaska.

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Por último, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado los diez años de proyecto político compartido con Sánchez y ha defendido que el PSOE representa "un proyecto de España, un proyecto de ilusión, un proyecto de solidaridad, un proyecto de generosidad, un proyecto de empatía".

Robles ha asegurado que la política consiste, sobre todo, en ponerse en el lugar de las personas vulnerables y ha afirmado que "ese proyecto de estar con los más vulnerables y los que más necesitan, sólo lo puede hacer un gobierno socialista".

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Por su parte, el ministro Óscar López ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber convertido su partido en una "fotocopia de Vox" y de hacer "política para ultras" en lugar de la política para adultos que prometió.

"Las motosierras son muy divertidas en campaña electoral, pero destrozan la vida de la gente cuando llegan a los gobiernos", ha señalado.