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Bolados da el título al Colo Colo de 'Vozinha' con un gol agónico ante el Ñublense

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Santiago de Chile/Chillán, 8 nov (EFE).- Con un gol agónico en el minuto 93. Marcos Bolados dio este domingo al Colo Colo, en el que juega el portero 'Vozinha', su título 35 de la liga chilena, tras vencer por 1-2 en su visita al Ñublense y consagrarse campeón con tres fechas de anticipación al cierre del campeonato.

Cuando el partido se extinguía, una pelota centrada al área que alcanzó a tocar el delantero argentino Javier Correa quedó flotando para que Bolados, deslizándose, la mandara dentro del arco perseguido por dos defensores.

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Bolados dio el trofeo a los albos, pero también al técnico argentino Fernando Ortiz, para quien es la primera corona de su carrera como entrenador, y al portero de Cabo Verde 'Vozinha', que alcanzó su primer campeonato jugando en el extranjero.

La suerte del Cacique cambió en un giro inesperado, luego de que todo apuntaba a que la definición se extendería una jornada porque el Ñublense, que peleaba por meterse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, formó una muralla atrás para evitar que el dominio albo terminara en gol.

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El partido había comenzado con el ídolo del club Arturo Vidal tomando el protagonismo para abrir el marcador, en el minuto 14, con una volea que reventó el arco del portero uruguayo Nicola Pérez.

La ventaja, no obstante, duró poco porque casi sobre la media hora la zaga de los albos dejó solo a Lucas Molina en el punto de penalti para patear una pelota que vino desde un saque lateral, y así fusilar a ‘Vozinha’.

A partir de ahí, el Colo Colo dominó el juego, pero no lograba convertir, mientras que su escolta Universidad de Chile ganaba ante el Cobresal por 2-1 y achicaba la diferencia a ocho puntos en la tabla.

Así apareció Bolados, para concretar los tres puntos que dejan a los albos con 61 unidades en la cima, con 10 de ventaja sobre la U, que ya no puede alcanzarle, pero que se afirma en la segunda plaza que le da un puesto directo a la próxima Copa Libertadores, en la que el Colo Colo ya anotó su nombre.

El cuadro de Ortiz logró el objetivo a falta de tres fechas para el final del campeonato, tras haber visto extinguirse una parte de su ventaja en el liderato, con cuatro fechas sin ganar hasta que en la pasada jornada volvió al triunfo con una goleada.

Con el título definido, la liga tendrá ahora una lucha final entre la U de Chile -con 51 enteros- y Universidad Católica por la plaza directa a la Libertadores, con apenas dos puntos de diferencia entre ambos y nueve por disputar.

El Colo Colo, por su parte, ahora encara la Copa Chile en la que está clasificado a semifinales. EFE

(foto)

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