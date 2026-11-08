Espana agencias

Bideguren:Si está en manos de EH Bildu la ultraderecha no conseguirá sus oscuros objetivos

Guardar

San Sebastián, 8 nov (EFE).- La cabeza de lista de EH Bildu al Senado por Bizkaia, Idurre Bideguren, ha asegurado este domingo que, mientras esté "en manos" de su formación, "la extrema derecha no conseguirá ninguno de sus oscuros objetivos".

Bideguren ha hecho esta reflexión durante un acto organizado en Bilbao por su partido para dar a conocer los principales ejes de su campaña electoral a las próximas elecciones generales, y en el que también ha tomado parte el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez.

PUBLICIDAD

Según informa la coalición soberanista en una nota, en su intervención, Bideguren ha destacado la importancia de contar con una EH Bildu "fuerte" para impedir que la extrema derecha alcance sus objetivos y para favorecer la conformación de una mayoría progresista en el Estado.

"Mientras esté en nuestras manos, la extrema derecha no conseguirá ninguno de sus oscuros objetivos", ha asegurado la candidata al Senado, quien ha avanzado que su partido afronta la campaña con "ilusión, esperanza y confianza en sus posibilidades". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un muerto y once heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

Dos personas han sido ingresadas en estado grave por inhalación de humo

Un muerto y once heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

Pudin de natillas, un postre casero y sencillo que se prepara en solo 20 minutos

La combinación de leche, huevo, canela y pan convierte estos ingredientes simples en un dulce reconfortante

Pudin de natillas, un postre casero y sencillo que se prepara en solo 20 minutos

Avance semanal del ‘Valle Salvaje’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Manuela pierde los nervios con Luisa y don Hernando planea el gran anuncio

La ficción de RTVE mantiene en vilo a Braulio y Luisa ante los temibles planes de don Hernando para su hija

Avance semanal del ‘Valle Salvaje’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Manuela pierde los nervios con Luisa y don Hernando planea el gran anuncio

K-pop en España: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

K-pop en España: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un muerto y once heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

Un muerto y once heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

Así votarán el 29-N los militares españoles desplegados en misiones internacionales o embarcados en buques de la Armada

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu