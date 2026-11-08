Bideguren:Si está en manos de EH Bildu la ultraderecha no conseguirá sus oscuros objetivos

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San Sebastián, 8 nov (EFE).- La cabeza de lista de EH Bildu al Senado por Bizkaia, Idurre Bideguren, ha asegurado este domingo que, mientras esté "en manos" de su formación, "la extrema derecha no conseguirá ninguno de sus oscuros objetivos".

Bideguren ha hecho esta reflexión durante un acto organizado en Bilbao por su partido para dar a conocer los principales ejes de su campaña electoral a las próximas elecciones generales, y en el que también ha tomado parte el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez.

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Según informa la coalición soberanista en una nota, en su intervención, Bideguren ha destacado la importancia de contar con una EH Bildu "fuerte" para impedir que la extrema derecha alcance sus objetivos y para favorecer la conformación de una mayoría progresista en el Estado.

"Mientras esté en nuestras manos, la extrema derecha no conseguirá ninguno de sus oscuros objetivos", ha asegurado la candidata al Senado, quien ha avanzado que su partido afronta la campaña con "ilusión, esperanza y confianza en sus posibilidades". EFE

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