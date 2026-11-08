Bernabé avisa a Feijóo de que el precio de "proteger" a Mazón desde la dana "lo va a pagar en las urnas"

08/11/2026 La cabeza de lista del PSPV al Congreso por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, visita Chera (Valencia) ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA POLÍTICA PSPV

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La cabeza de lista del PSPV al Congreso por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha advertido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que el precio de "proteger" al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón desde la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales, "lo va a pagar en las urnas" en la cita electoral dentro de unas semanas.

Así lo ha asegurado, en declaraciones a los medios este domingo en Chera (Valencia), donde ha visitado la localidad, y se ha referido de este modo a la entrevista del líder del PP en 'El País', en la que ha valorado que el exdirigente valenciano "ha cesado como presidente de la Generalitat y lo han dejado solo en la gestión de la emergencia". "Ha pagado un precio político importante. Y sobre las listas en la Comunidad Valenciana, hablaremos", ha agregado.

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Bernabé ha cargado contra Feijóo por estas declaraciones: "Ha dicho que Mazón ya ha pagado suficiente, que ya ha pagado muy caro. Y además, le abre la puerta para poder entrar otra vez en listas. Ese es el Partido Popular, ese es Alberto Núñez Feijóo. Esa es la gente que protege a los que no deben proteger, a los que deberían irse, a los que han infligido tanto dolor a los valencianos y a las valencianas".

Pero también ha criticado a su "colega" Santiago Abascal (Vox) por afirmar, en otra entrevista para Prensa Ibérica, "que lo que haga el PP con Mazón a él le parece bien". "Por lo tanto, tanto monta, monta tanto. La misma cosa son, la misma indecencia son", ha subrayado Pilar Bernabé, que ha augurado que el "precio muy alto" del que habla Feijóo "lo va a pagar en las urnas" el 29 de noviembre.

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Por otro lado, la candidata socialista ha respondido también a la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso, María José Catalá, por asegurar este sábado en un acto en el Mercado de Colón de la capital valenciana con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en el PSOE "se iban a hacer una campaña blindada y que no se atrevían a pisar la calle".

RECHAZA ENTRAR EN EL RELATO DEL PP NI EN "FRASES MACARRAS"

"Fíjese dónde estoy. Dónde estoy hoy y dónde estoy todos los días", ha replicado Bernabé a Catalá desde Chera, al tiempo que ha rechazado "entrar en ese relato ni en frases macarras" como a su juicio sí hace el PP. "No merece la pena, entre otras cosas, porque cada uno tiene que explicar por qué se presenta y para qué se presenta", ha añadido.

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Así, ha defendido que en el PSOE "explicamos donde haga falta para qué nos presentamos y para quiénes nos presentamos, que es para la mayoría de gente". "Y el PP también lo hace", ha deslizado, pero en este caso para defender a Carlos Mazón.

También ha criticado la "complicidad" tanto de Catalá como de la vicepresidenta primera del Consell y ahora candidata del PP al Senado, Susana Camarero, que fue la portavoz del Gobierno valenciano durante la dana. "Son dos de las principales defensoras de Mazón, a las que Feijóo ha premiado colocándolas como cabezas de lista al Congreso y al Senado", ha cuestionado.

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"Mientras las víctimas siguen esperando respuestas y responsabilidades, el PP y Vox continúan protegiendo a Mazón y premiando a quienes lo sostuvieron. Esa es su forma de entender la política y su verdadera falta de respeto a las víctimas", ha dicho.

RECUPERACIÓN TRAS LA DANA E INVERSIONES

La candidata socialista ha realizado este domingo una visita a la comarca de la Plana de Utiel-Requena, donde ha recorrido los municipios de Utiel, Chera y Venta del Moro para comprobar sobre el terreno los avances en la recuperación de las zonas afectadas por la dana y poner en valor las inversiones del Gobierno de España.

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Bernabé ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo central con la recuperación y ha destacado: "Más de ocho de cada diez euros invertidos en la provincia de Valencia tras la tragedia proceden del Gobierno de Pedro Sánchez".

Durante su visita a Chera, ha puesto como ejemplo los más de 11 millones de euros destinados al municipio, de los que 5,5 millones se dedican a recuperar infraestructuras municipales y espacios públicos esenciales para la vida cotidiana de sus vecinos y vecinas.

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"Estamos hablando de recuperar espacios de convivencia, de devolver a los niños y las niñas su ludoteca, de recuperar una biblioteca y de reconstruir los lugares donde la gente se encuentra, aprende y comparte su vida. Son inversiones que tienen nombre y apellidos, que tienen alma y que piensan en las personas", ha concretado.

Bernabé ha insistido en que la recuperación de la provincia de Valencia "demuestra que hay dos formas muy distintas de hacer política: la de quienes se dedican a proteger a los responsables y la de quienes trabajan para recuperar los pueblos y devolver la esperanza a sus vecinos". "El Gobierno de Pedro Sánchez ha estado y sigue estando al lado de los valencianos y las valencianas, con recursos, inversiones y soluciones. Nuestra prioridad es que los municipios afectados recuperen su vida y puedan mirar al futuro con esperanza", ha garantizado.

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Y ha advertido de que el próximo 29 de noviembre "también se decidirá qué modelo de país quieren los ciudadanos". "Frente a la motosierra de --el presidente argentino Javier-- Milei que tanto admiran los referentes del PP, los socialistas defendemos unos servicios públicos fuertes, la reconstrucción de nuestros pueblos y una política que esté al servicio de la inmensa mayoría, no de unos pocos", ha advertido.

"Esa es la diferencia: mientras Feijóo y Abascal siguen empeñados en salvar políticamente a Mazón, el Gobierno socialista está empeñado en recuperar València. Unos protegen a los suyos. Nosotros protegemos a la gente", ha concluido.

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