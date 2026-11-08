Aspas: "Cuando no las metes es muy difícil ganar el partido"

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Vigo, 8 nov (EFE).- El capitán del Celta, Iago Aspas, lamentó que “otro gran partido” no le llegase a su equipo para vencer al Levante (0-0) en Balaídos.

“Hoy hemos sido muy superiores. Hemos tirado 19 tiros, 6 o 7 a puerta y hemos tenido ocasiones clarísimas hasta en el 94. Ya en la primera parte un mano a mano de Pablo -Durán, que luego ha tenido cuatro o cinco claras. Cuando no las metes es difícil ganar el partido”, manifestó.

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El atacante gallego admitió que esperaban “los 3 puntos como el comer” porque el calendario que se avecina es “muy difícil”, por eso apeló al trabajo para seguir mejorando.

“Seguiremos trabajando hasta que llegue el gol. En la primera parte no han salido ni del mediocampo. Nos vamos jodidos a casa porque creo que merecíamos mucho más. Hay días que no mereces y te llevas premio y hoy era para llevarse los tres puntos”, declaró. EFE

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