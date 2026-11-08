Alonso: "La carrera fue mejor que el resto del fin de semana"

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El piloto español Fernando ALonso (Aston Martin) declaró este domingo, tras acabar duodécimo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), que, "en general", cree que "la carrera fue mejor que el resto del fin de semana" en Interlagos.

"Sí, en lluvia iba mejor, sin duda, mejor que en seco. Pero, en general, creo que el ritmo fue bastante bueno y fue una sorpresa agradable. El coche se comportó bien durante toda la carrera", explicó en declaraciones que publica el portal motorsport.com.

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"Obviamente, seguimos teniendo mucha falta de velocidad en recta y eso es difícil de compensar. Pero en un momento dado estuvimos peleando con los Ferrari al principio e incluso con los Mercedes al final", agregó.

El español considera que esas luchas demuestran el potencial del Aston Martin en algunos sectores de Interlagos. "Teniendo en cuenta que perdemos mucho en las rectas, eso significa que hoy el coche fue fenomenal en las curvas. Fue una sensación bonita", dijo en declaraciones que difunde el portal Soymotor.com.

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"En general, creo que la carrera fue mejor que el resto del fin de semana. En los libres no estábamos demasiado contentos con el coche, pero en carrera estuvo un poco más en una buena ventana de funcionamiento. Así que veremos qué podemos hacer en la próxima carrera", explicó.

Alonso cree que "no hay nada que aprender sobre el coche". "Estamos en la carrera 21, así que sabemos exactamente lo que necesitamos mejorar", subrayó. EFE

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