Adif niega que haya aprobado un "bonus" para la cúpula directiva de la empresa

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Madrid, 8 nov (EFE).- El gestor ferroviario público Adif ha negado este domingo que la empresa blindara el cobro de un "bonus" por parte de la cúpula directiva antes de la dimisión de su presidente Luis Pedro Marco de la Peña y ha asegurado que es una "información sesgada e incompleta".

Lo ha hecho en un comunicado difundido este domingo tras la publicación de esa información en varios medios de comunicación y después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido durante un mitín en Málaga que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones que han cobrado.

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Según explica Adif y Adif Alta Velocidad (AV), "después de meses de tramitación administrativa", el pasado 4 de noviembre los Consejos de Administración de estas empresas aprobaron sus convenios de financiación con el Estado para el periodo 2026-2030, que contemplan "unos 19.000 millones de euros", destinados principalmente a reforzar la conservación y el mantenimiento de la red ferroviaria.

Lo hicieron en unas reuniones que se habían convocado el 30 de octubre, conforme a los estatutos de Adif.

Destaca el gestor ferroviario público que estos convenios, regulados por el artículo 25 de la Ley del Sector Ferroviario y con los parámetros legales que permiten fijar las aportaciones del Estado, además de la financiación, incluyen objetivos empresariales cuyo grado de cumplimiento influye en la retribución variable de una parte de la plantilla.

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"Del total de plantilla de Adif y Adif AV, casi 14.000 empleados públicos, una buena parte se rige por un sistema de objetivos que afecta a su retribución anual", precisa la empresa, que subraya que "aproximadamente 5.216 personas" de estas empresas cobran esta variable.

En concreto, "la alta dirección, la estructura de dirección, la estructura de apoyo, así como el grupo de mandos intermedios y cuadros", incide el comunicado, que destaca que "este sistema no es nuevo", se aplica desde 2012 y ya estaba recogido en los convenios de financiación del periodo 2021-2025.

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Por último, Adif aclara que el único punto del orden del día de los Consejos del 4 de noviembre era aprobar estos convenios para cumplir la Ley del Sector Ferroviario y "garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras ferroviarias para el siguiente período temporal". EFE