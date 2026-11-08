Espana agencias

Ada Colau: "La avaricia de algunos en Baleares no tiene límites"

Imagen EGWCS6IMFZGP5GLA3ZRZUI3SU4
Guardar

La cabeza de lista del Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ha afirmado este domingo que "la avaricia de algunos en Baleares no tiene límites".

La exalcadesa de Barcelona ha participado este domingo en un mitin de Ara Més-Front Ampli y que ha reunido a unas 300 personas en la plaza de Sant Jeroni de Palma y ha alertado de que, también en Mallorca, "hay una mayoría que trabaja y una minoría que ha decidido que la isla no es un lugar para vivir sino para hacer negocio".

PUBLICIDAD

Colau, al inicio de su intervención, ha asegurado que no se presenta para ser la presidenta del Gobierno sino "para hacer efectivo el derecho a la vivienda".

La que fuera impulsora de la Plataforma por la Hipoteca ha defendido que el auténtico voto útil es el de Frente Amplio y ha animado a militantes y simpatizantes a movilizarse en redes sociales, grupos de Whatsapp, familias y vecinos para, como ha sucedido en Brasil con Lula, dar la vuelta a las encuestas y que el Frente Amplio sea "la gran sorpresa".

PUBLICIDAD

Según ha explicado, las encuestas dicen que la propuesta de Frente Amplio está subiendo en intención de voto y que se sitúa ahora en el 8 por ciento. Subiendo al 10 por ciento, ha subrayado, se podría pasar de 8 a 22 escaños. "Es un objetivo alcanzable", ha afirmado.

Por su parte, la 'número uno' de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, ha advertido que la coalición no acude a Madrid "a dar un cheque en blanco a las políticas de siempre".

Gomila ha advertido al PSOE que tendrá que demostrar con hechos "si están dispuestos a cambiar las cosas". "Vamos a ser la piedra en el zapato", ha añadido. La cabeza de lista al Congreso ha criticado también al PSOE en relación a la cogestión aeroportuaria "por no estar a la altura" cuando se ha dado la oportunidad para impulsarla.

Carme Gomila ha lanzado igualmente un mensaje a PP y Vox. "Feijóo, Abascal, Prohens, haceros a la idea de que subiremos el salario mínimo, de que acabaremos con la especulación, mejoraremos las condiciones de los trabajadores, limitaremos la compra a no residentes y limitaremos los precios de los alimentos básicos".

"Nuestro voto el 29 de noviembre vale por tres, para plantar cara al fascismo, acabar con los privilegios de unos pocos y para transformar la realidad. Salimos a ganar", ha concluido Gomila.

FRENAR AL FASCISMO

El 'número tres' de la lista de Frente Amplio por Madrid, Toni Valero, ha afirmado que las elecciones del 29 de noviembre van de "frenar al fascismo y de recuperar lo que los especuladores han robado a la ciudadanía".

"Los trabajadores son los que generan la riqueza que nos están robando los especuladores de la vivienda y la cesta de la compra. Se les va a acabar el rollo", ha añadido.

Valero ha añadido que "importa quién gobierna en Madrid" y ha alertado que sólo hay opción entre un nuevo gobierno de progreso o lo que ha llamado la "coalición de las monstruosidades". "Feijóo y Abascal vienen con la motosierra a por todas. Son el brazo político de la oligarquía rentista", ha afirmado.

La coordinadora de Sumar, Verónica Barbero, ha defendido la necesidad de revisar el Régimen Especial de Baleares (REB) para construir una economía más diversa y con futuro.

Barbero ha instado así a abandonar la dependencia de un solo sector. "Una isla no puede ser un sitio al que todo el mundo quiere venir a veranear y en el que nadie pueda venir a trabajar", ha añadido.

La representante de Sumar ha reivindicado que han "podido arrancar" al PSOE políticas de vivienda. "La vivienda ha tenido un freno, que ha sido el PSOE, y un acelerador, que ha sido la sociedad que no se ha conformado".

El acto ha comenzado con la denuncia el "desalojo ilegal" de la acampada por la vivienda en Palma, que un representante de la coalición ha calificado como "una vergüenza democrática". El interviniente ha instado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, a "no relajarse". "Este miércoles lo pararemos todo. La dignidad no se desaloja", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

El presidente del Gobierno apela al voto masivo para “no viajar al pasado” y el líder del PP para culminar “el cambio”

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Precio de la luz en España este lunes

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Precio de la luz en España este lunes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Una vecina de Barakaldo que cuidaba gatos callejeros deja a su muerte casi 50.000 euros en herencia para construir un refugio de felinos: el Ayuntamiento lo cumplirá

El Consistorio invertirá los recursos en una estructura que gestionará la asociación Lagunak, dedicada al cuidado animal

Una vecina de Barakaldo que cuidaba gatos callejeros deja a su muerte casi 50.000 euros en herencia para construir un refugio de felinos: el Ayuntamiento lo cumplirá

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

La CODEU defiende que el derecho a la nacionalidad por descendencia debe quedar reconocido de forma permanente en el ordenamiento jurídico y no depender de medidas temporales como la Ley de Memoria Democrática

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

El Gobierno refuerza el despliegue de la Guardia Civil en Senegal y da medio millón de euros a su ejército para frenar las llegadas de migrantes a Canarias

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu