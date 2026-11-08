Espana agencias

Activada la fase de preemergencia del Plan de Inundaciones en Andalucía

Guardar

Huelva, 8 nov (EFE).- El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este domingo, como director del plan, la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI).

La medida se adopta ante la previsión de lluvias intensas y persistentes asociadas a la borrasca Bruna, que podrían provocar inundaciones locales y crecidas repentinas de ríos y arroyos, ha informado la administración autonómica en un comunicado.

PUBLICIDAD

La medida es preventiva y mediante ella la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través del 112, refuerza la vigilancia de los cauces y el seguimiento de las previsiones y de las posibles incidencias.

El 112 coordina el intercambio de información con los servicios de emergencia y las autoridades de protección civil y mantiene informada a la población.

El litoral de Huelva estará en aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h, desde las 20:00 y hasta las 03:59 del lunes. Desde las 21:00 se suman los avisos amarillos por lluvias y tormentas en Aracena, Andévalo y Condado, el litoral onubense y la Sierra Norte de Sevilla.

PUBLICIDAD

Se prevén hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y, en Aracena y la Sierra Norte de Sevilla, hasta 60 en doce horas, con aviso amarillo por ese acumulado hasta las 02:59.

El aviso naranja por lluvias indica un peligro importante. Las precipitaciones pueden causar daños graves, especialmente en las zonas más expuestas.

Este nivel de aviso naranja estará vigente entre las 00:00 y las 11:59 en Aracena, Andévalo y Condado y el litoral de Huelva, con hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Entre las 03:00 y las 23:59, Aracena y la Sierra Norte de Sevilla tendrán aviso naranja por acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Hasta las 11:59 hay avisos amarillos por tormentas en las tres zonas de Huelva, la Sierra Norte y la campiña sevillana. En estas dos últimas también hay aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En la campiña y el litoral gaditanos y el Estrecho, los avisos amarillos por lluvias y tormentas se extienden hasta las 15:59, con hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga) hay aviso amarillo por lluvias hasta las 15:59, con hasta 60 litros en doce horas.

En Sierra y Pedroches (Córdoba) y Andévalo y Condado (Huelva) se prevén hasta 40 litros en doce horas, con aviso amarillo durante toda la jornada.

En la costa de Huelva hay también un aviso marítimo por viento del sur de fuerza 7 durante la madrugada. Aemet prevé que el episodio se prolongue al menos hasta el miércoles 11.

En algunos puntos de Andalucía occidental podrían acumularse entre 100 y 200 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio.

Para el martes, la previsión contempla rachas de 70 a 90 km/h en zonas de Andalucía occidental y del Estrecho. En la costa occidental andaluza se esperan olas cercanas a los cuatro metros. EFE

lra/luc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

El homenaje a las ‘brujas de Zugarramurdi’ quemadas en Logroño por la Inquisición en 1610: la última condena de brujería que reunió a 30.000 personas

La Asociación Histórico Cultural Guardias de Santiago ha organizado la plantación de once olmos en el ‘Bosque de la memoria’ en honor a las once víctimas acusadas de brujería

El homenaje a las ‘brujas de Zugarramurdi’ quemadas en Logroño por la Inquisición en 1610: la última condena de brujería que reunió a 30.000 personas

Queso camembert relleno de frambuesas: una receta al horno con un contraste de sabores muy llamativo y fácil de preparar

Con tan solo 20 minutos puedes tener un entrante delicioso

Queso camembert relleno de frambuesas: una receta al horno con un contraste de sabores muy llamativo y fácil de preparar

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Puerros gratinados con bechamel: una receta diferente con un contraste de texturas muy llamativo

Una forma sencilla de dar protagonismo a esta hortaliza con una elaboración al horno que combina una salsa cremosa, beicon y una capa de queso dorado

Puerros gratinados con bechamel: una receta diferente con un contraste de texturas muy llamativo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

ECONOMÍA

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

DEPORTES

Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo el partido de LaLiga: Fermín impone las tablas de nuevo

Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo el partido de LaLiga: Fermín impone las tablas de nuevo

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”

Carlos Alcaraz se hace eterno en París tras consumar la revancha ante Shelton

A qué hora y dónde ver el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”