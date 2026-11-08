Activada la fase de preemergencia del Plan de Inundaciones en Andalucía

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Huelva, 8 nov (EFE).- El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este domingo, como director del plan, la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI).

La medida se adopta ante la previsión de lluvias intensas y persistentes asociadas a la borrasca Bruna, que podrían provocar inundaciones locales y crecidas repentinas de ríos y arroyos, ha informado la administración autonómica en un comunicado.

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La medida es preventiva y mediante ella la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través del 112, refuerza la vigilancia de los cauces y el seguimiento de las previsiones y de las posibles incidencias.

El 112 coordina el intercambio de información con los servicios de emergencia y las autoridades de protección civil y mantiene informada a la población.

El litoral de Huelva estará en aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h, desde las 20:00 y hasta las 03:59 del lunes. Desde las 21:00 se suman los avisos amarillos por lluvias y tormentas en Aracena, Andévalo y Condado, el litoral onubense y la Sierra Norte de Sevilla.

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Se prevén hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y, en Aracena y la Sierra Norte de Sevilla, hasta 60 en doce horas, con aviso amarillo por ese acumulado hasta las 02:59.

El aviso naranja por lluvias indica un peligro importante. Las precipitaciones pueden causar daños graves, especialmente en las zonas más expuestas.

Este nivel de aviso naranja estará vigente entre las 00:00 y las 11:59 en Aracena, Andévalo y Condado y el litoral de Huelva, con hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

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Entre las 03:00 y las 23:59, Aracena y la Sierra Norte de Sevilla tendrán aviso naranja por acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Hasta las 11:59 hay avisos amarillos por tormentas en las tres zonas de Huelva, la Sierra Norte y la campiña sevillana. En estas dos últimas también hay aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

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En la campiña y el litoral gaditanos y el Estrecho, los avisos amarillos por lluvias y tormentas se extienden hasta las 15:59, con hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga) hay aviso amarillo por lluvias hasta las 15:59, con hasta 60 litros en doce horas.

En Sierra y Pedroches (Córdoba) y Andévalo y Condado (Huelva) se prevén hasta 40 litros en doce horas, con aviso amarillo durante toda la jornada.

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En la costa de Huelva hay también un aviso marítimo por viento del sur de fuerza 7 durante la madrugada. Aemet prevé que el episodio se prolongue al menos hasta el miércoles 11.

En algunos puntos de Andalucía occidental podrían acumularse entre 100 y 200 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio.

Para el martes, la previsión contempla rachas de 70 a 90 km/h en zonas de Andalucía occidental y del Estrecho. En la costa occidental andaluza se esperan olas cercanas a los cuatro metros. EFE

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lra/luc