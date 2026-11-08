Espana agencias

99-91. El Barça suda para prolongar su racha ante un combativo Breogán

Guardar

Barcelona, 8 nov (EFE).- El Barça tuvo que sudar para sumar su séptima victoria consecutiva entre todas las competiciones, tras imponerse este domingo en el Palau Blaugrana a un combativo Río Breogán (99-91) en un encuentro muy exigente que no se decidió hasta los últimos minutos, cuando Darío Brizuela y Joel Parra asumieron el protagonismo para inclinar la balanza del lado azulgrana.

Los dos internacionales españoles, con 16 puntos cada uno, fueron decisivos para que el conjunto dirigido por Aleksander Sekulic diera el paso al frente en un partido en el que hasta seis jugadores locales superaron la barrera de los diez puntos.

PUBLICIDAD

La nota negativa fue la lesión del escolta Kevin Punter, que abandonó la pista a falta de un minuto para el descanso y ya no volvió a jugar.

El cuadro lucense resistió el primer intercambio de golpes (9-8, min.4) e incluso aguantó el primer intento de escapada azulgrana (17-10, min.6) para cerrar el acto inaugural todavía a rebufo de los locales (23-20).

PUBLICIDAD

Y tanto aguantó que, en cuanto el Barça encadenó varios ataques sin acierto, el equipo dirigido por Luis Casimiro lo aprovechó para firmar un parcial de 2-13 y tomar la delantera por primera vez en el encuentro (29-37, min.15).

El conjunto azulgrana necesitaba resetearse. Primero, debía recuperar la solidez defensiva; después, mejorar los porcentajes de acierto en una mañana especialmente aciaga desde el triple (18% al descanso).

La reacción atrás, con Minaya, Umude, Nkamhoua y Nebo como principales referentes, permitió al Barça recuperar el pulso, correr y recortar distancias hasta marcharse al intermedio pegado en el marcador (39-40).

Tras el paso por vestuarios, y ya sin el lesionado Punter, el Barça tuvo que sobrevivir a un nuevo arreón lucense (43-50, min.23).

Lo hizo espoleado por el coraje de Parra y, sobre todo, por la energía de Balcerowski, que levantó al Palau con dos mates consecutivos para devolver la igualdad (50-50, min.24). El gigante polaco se había adueñado de la pintura y aprovechó su superioridad física para firmar diez puntos en apenas cinco minutos.

Sin embargo, ni el despertar de Balcerowski ni la mejoría exterior bastaron para doblegar a un Breogán fiel a su plan de partido. Los lucenses siguieron castigando al Barça con sus bloqueos directos y mantuvieron la puntería para alcanzar los últimos seis minutos con una mínima ventaja (79-81, min.34).

Ninguno encontraba la manera de asestar el golpe definitivo. La tensión empezó a pasar factura y las muñecas se agarrotaron, con errores impropios en ambos bandos y una pelota que parecía quemar en las manos de todos. De todos, menos de Brizuela y Parra. Los dos internacionales españoles fueron la chispa que necesitaba el Barça para decantar el duelo.

Ambos se echaron el equipo a la espalda y, coincidiendo con dos minutos de sequía ofensiva del conjunto gallego, asestaron el golpe definitivo para desbaratar las esperanzas del Breogán de conquistar su segunda victoria en la historia en el Palau durante la era ACB, en un triunfo muy trabajado que rubricó un mate de Parra para el 99-91 final.

-Ficha técnica

99 - Barça (23+16+30+30): Robinson (13), Martin (10), Ubal (-), Parra (16), Balcerowski (14), -cinco inicial-, Punter (6), Umude (1), Brizuela (16), Nkamhoua (11), Evbuomwan (4), Minaya (4), Nebo (4).

91 - Río Breogán (20+20+30+21): Bolton (11), Peris (-), Brown (15), Andric (7), Brankovic (15), -cinco inicial-, Alfonso (8), García (4), Brimah (5), Aranitovic (9), Mavra (12), Quintela (-), Kasibabu (5).

Árbitros: Rafael Serrano, Jorge Martínez y Ariadna Chueca. Señalaron falta técnica a Aleksander Sekulic (min.27) por parte del Barça. Eliminaron a Justin Robinson por parte del Barça.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 3.875 espectadores. EFE

avm/xsf/og

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

La consorte planeaba visitar este 2026 el país latinoamericano como cooperante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

El presidente del Gobierno apela al voto masivo para “no viajar al pasado” y el líder del PP para culminar “el cambio”

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Precio de la luz en España este lunes

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Precio de la luz en España este lunes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Una vecina de Barakaldo que cuidaba gatos callejeros deja a su muerte casi 50.000 euros en herencia para construir un refugio de felinos: el Ayuntamiento lo cumplirá

El Consistorio invertirá los recursos en una estructura que gestionará la asociación Lagunak, dedicada al cuidado animal

Una vecina de Barakaldo que cuidaba gatos callejeros deja a su muerte casi 50.000 euros en herencia para construir un refugio de felinos: el Ayuntamiento lo cumplirá
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

El Gobierno refuerza el despliegue de la Guardia Civil en Senegal y da medio millón de euros a su ejército para frenar las llegadas de migrantes a Canarias

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu