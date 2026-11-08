99-91. El Barça suda para prolongar su racha ante un combativo Breogán

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Barcelona, 8 nov (EFE).- El Barça tuvo que sudar para sumar su séptima victoria consecutiva entre todas las competiciones, tras imponerse este domingo en el Palau Blaugrana a un combativo Río Breogán (99-91) en un encuentro muy exigente que no se decidió hasta los últimos minutos, cuando Darío Brizuela y Joel Parra asumieron el protagonismo para inclinar la balanza del lado azulgrana.

Los dos internacionales españoles, con 16 puntos cada uno, fueron decisivos para que el conjunto dirigido por Aleksander Sekulic diera el paso al frente en un partido en el que hasta seis jugadores locales superaron la barrera de los diez puntos.

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La nota negativa fue la lesión del escolta Kevin Punter, que abandonó la pista a falta de un minuto para el descanso y ya no volvió a jugar.

El cuadro lucense resistió el primer intercambio de golpes (9-8, min.4) e incluso aguantó el primer intento de escapada azulgrana (17-10, min.6) para cerrar el acto inaugural todavía a rebufo de los locales (23-20).

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Y tanto aguantó que, en cuanto el Barça encadenó varios ataques sin acierto, el equipo dirigido por Luis Casimiro lo aprovechó para firmar un parcial de 2-13 y tomar la delantera por primera vez en el encuentro (29-37, min.15).

El conjunto azulgrana necesitaba resetearse. Primero, debía recuperar la solidez defensiva; después, mejorar los porcentajes de acierto en una mañana especialmente aciaga desde el triple (18% al descanso).

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La reacción atrás, con Minaya, Umude, Nkamhoua y Nebo como principales referentes, permitió al Barça recuperar el pulso, correr y recortar distancias hasta marcharse al intermedio pegado en el marcador (39-40).

Tras el paso por vestuarios, y ya sin el lesionado Punter, el Barça tuvo que sobrevivir a un nuevo arreón lucense (43-50, min.23).

Lo hizo espoleado por el coraje de Parra y, sobre todo, por la energía de Balcerowski, que levantó al Palau con dos mates consecutivos para devolver la igualdad (50-50, min.24). El gigante polaco se había adueñado de la pintura y aprovechó su superioridad física para firmar diez puntos en apenas cinco minutos.

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Sin embargo, ni el despertar de Balcerowski ni la mejoría exterior bastaron para doblegar a un Breogán fiel a su plan de partido. Los lucenses siguieron castigando al Barça con sus bloqueos directos y mantuvieron la puntería para alcanzar los últimos seis minutos con una mínima ventaja (79-81, min.34).

Ninguno encontraba la manera de asestar el golpe definitivo. La tensión empezó a pasar factura y las muñecas se agarrotaron, con errores impropios en ambos bandos y una pelota que parecía quemar en las manos de todos. De todos, menos de Brizuela y Parra. Los dos internacionales españoles fueron la chispa que necesitaba el Barça para decantar el duelo.

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Ambos se echaron el equipo a la espalda y, coincidiendo con dos minutos de sequía ofensiva del conjunto gallego, asestaron el golpe definitivo para desbaratar las esperanzas del Breogán de conquistar su segunda victoria en la historia en el Palau durante la era ACB, en un triunfo muy trabajado que rubricó un mate de Parra para el 99-91 final.

-Ficha técnica

99 - Barça (23+16+30+30): Robinson (13), Martin (10), Ubal (-), Parra (16), Balcerowski (14), -cinco inicial-, Punter (6), Umude (1), Brizuela (16), Nkamhoua (11), Evbuomwan (4), Minaya (4), Nebo (4).

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91 - Río Breogán (20+20+30+21): Bolton (11), Peris (-), Brown (15), Andric (7), Brankovic (15), -cinco inicial-, Alfonso (8), García (4), Brimah (5), Aranitovic (9), Mavra (12), Quintela (-), Kasibabu (5).

Árbitros: Rafael Serrano, Jorge Martínez y Ariadna Chueca. Señalaron falta técnica a Aleksander Sekulic (min.27) por parte del Barça. Eliminaron a Justin Robinson por parte del Barça.

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Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 3.875 espectadores. EFE

avm/xsf/og

(foto)