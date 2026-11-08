80-74. La Laguna Tenerife firma su quinta victoria

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 27 sep (EFE).- La Laguna Tenerife selló este domingo su quinto triunfo de la temporada en la Liga Endesa ante el Asisa Joventut, al que no le bastó con la gran actuación del base argentino Nico Laprovittola, que logró 23 puntos y 27 de valoración.

La igualdad fue la característica principal de un duelo marcado por la calidad de Laprovittola y Marcelinho Huertas, con Shermadini y Hunter como protagonistas secundarios.

PUBLICIDAD

Tras un marcador cerrado en el primer cuarto de 25-24, el Joventut aprovechó un momento de desconexión ofensiva de los aurinegros para darle la vuelta al partido y cerrar la cuenta al descanso con un 39-45.

Tras el regreso a la cancha, Van Beck acercó a los suyos con un triple nada más empezar y el equilibrio en el marcador se mantuvo durante muchos minutos.

PUBLICIDAD

Al final del tercer cuarto se llegó con un 60-60 y en el último acto, cuando faltaban cinco minutos para el final, dos triples consecutivos de Fitipaldo y Van Beck colocaron cinco puntos arriba a los locales, que fueron capaces de mantener la concentración para defender su ventaja y rubricar el triunfo.

- Ficha técnica:

80 - La Laguna Tenerife (25+14+21+20): Fitipaldo (3), Guy (4), Van Beck (13), Doornekamp (7), Shermadini (12) -inicial-, Fernández (7), Huertas (19), Abromaitis (1), Sangare (-), Hunter (6), Alderete (2), Kurucs (6).

PUBLICIDAD

74 - Asisa Joventut (24+21+15+14): Laprovittola (23), Radicevic (2), Adrián Torres (5), Cheatham (7), Birgander (6) -inicial-, Kraag (9), Ellis (6), Ndiaye (9), Rubio (2), Sulejmanovic (5), Nogués (-), Niebla (-).

Árbitros: Carlos Cortés, Javier Torres y Guillermo Ríos. Eliminaron por faltas a Vince Hunter (min. 39).

Incidencias: partido de la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Santiago Martín ante 2.250 aficionados. EFE

AM/ism