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2-2. Dos errores de las porteras llevan al reparto de puntos entre Logroño y Sevilla

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Logroño, 8 nov (EFE).- Logroño United y Sevilla seguirán en la zona baja de la clasificación tras empatar a 2 en Las Gaunas en un partido condicionado por dos errores de ambas porteras en la segunda mitad.

El resultado final refleja la igualdad en el campo, ya que cada equipo fue mejor en una mitad, ambos tuvieron oportunidades para más y los dos encajaron un segundo gol en un error en su portería.

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El equipo local saltó al campo decidido a mandar y a ser agresivo y así ya en el primer cuarto de hora tuvo varios remates peligrosos, por medio de Cristina Redondo, Rebeca Costa y Catalina Ongaro.

Solo tras parar esos 15 minutos el Sevilla salió de su campo y culminó una buena jugada con un disparo de Raquel Morcillo; pero la realidad del partido era el dominio local, con un equipo bien plantado en el campo e ideas para llegar arriba.

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Ana Franco y Cristina Redondo siguieron finalizando jugadas, con Catalina Ongaro también presionando bien en el área sevillista pasada ya la media hora.

En esa fase del juego, en la que Sandra Castelló tuvo una buena ocasión para el Sevilla aunque disparó alto, llegó el primer gol riojano; Alice Marques cometió una falta al borde del área sobre Isina y la capitana riojana realizó un disparo directo impecable para adelantar a su equipo.

Las riojanas intentaron llegar al descanso con más ventaja pero no lo consiguieron a pesar de una buena acción final de Laura Martínez.

El Sevilla, que con esta acumula seis jornadas sin ganar, volvió al campo mucho más agresivo y con los cambios que hizo fue el claro dominador, en especial en la última media hora.

Las logroñesas intentan esperar juntas atrás para salir a la contra, pero no lo conseguían y vieron como en el minuto 64 Alba López empataba el encuentro con un fuerte disparo desde el borde del área después de Barrios le dejara la pelota en perfectas condiciones.

Sin tiempo para reaccionar, apenas cinco minutos después, María Miralles -impecable hasta entonces en la portería riojana- realizó un pase aparentemente sin dificultad sobre Falfán, pero ante el horrible estado del terreno de juego la pelota se frenó y la defensora riojana no vio llegar a Rosa Márquez que estuvo lista para hacer el 1-2.

Así, el Logroño pagó caro el haberse echado atrás y empezó a jugar contrareloj ante un rival que ahora estaba bien plantado en defensa y que apenas concedía ocasiones, salvo la que tuvo Ana Franco en el 73, con un disparo ajustado.

Todo parecía encaminado al triunfo sevillista hasta que en el minuto 88 llegó una jugada rocambolesca en la que un error de la portera andaluza fue determinante. Con todo el Logroño al ataque Isina, como no, fue lista para sacar rápido una falta al área y Sullastres salió unas décimas tarde con lo que no pudo agarrar la pelota antes de que Marta Masferrer metiera la pierna por debajo de ella y marcara el gol.

El tanto subió al marcador después de diez minutos de revisión y de protestas de los dos equipos y puso punto y final a un encuentro que terminó con un justo reparto de puntos entre dos equipos que deben mejorar para salid de la parte baja de la tabla.

Ficha técnica:

2.- Logroño United: Miralles; Confort Yeboah (María Barquero, m.77), Masferrer, Rebeca Costa, Justina Morcillo; Laura Martínez (Donolato, m.70), Daiana Falfán, Catalina Ongaro (Adamolekun, m.85); Isina, Cristina Redondo (Peckova, m.77) y Ana Franco.

2.- Sevilla: Esther Sullastres; Raquel Morcillo, Iris Arnáiz, Alice Marqués, Alba López; Sandra Castelló, Alicia Redondo (Gemna Gili, m.60); Xenia Barrios (Esther, m.87), Rosa Márquez, Laura Pérez (Jasina Blom, m.60); y Andrea Álvarez (Claudia Blanco, m.87).

Goles: 1-0. m.40: Isina. 1-1, m.64: Alba López. 1-2. m.69: Rosa Márquez. 2-2, m.88: Marta Masferrer.

Árbitra: Ágata López. Amonestó a las locales Ana Franco, Isina y Marta Masferrer; y a las visitantes Alice Márquez e Iris Arnáiz. Expulsó a un miembro del cuerpo técnico del Sevilla.

Incidencias: Partido disputado en el estadio de Las Gaunas ante unos 300 aficionados.

EFE

ep/og

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