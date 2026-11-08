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1-2. El Valladolid gana en El Molinón a un Sporting sin puntería

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Gijón, 8 nov (EFE).- Los goles de Ponceau y Abed en la primera parte dieron este domingo en El Molinón una victoria por 1-2 al Valladolid ante el Sporting, que recortó distancias con un cabezazo de Rosas en el minuto 83 y que terminó el partido con diez por la expulsión de Otero.

El conjunto visitante se adelantó en el minuto 4 tras un centro de Iván Alejo desde la banda derecha que Ponceau cabeceó a la red, pese a que Yáñez llegó a tocar el balón.

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El Sporting tuvo más posesión en los minutos posteriores, aunque sin ocasiones claras ante un rival ordenado en defensa, que volvió a avisar hacia el minuto 30 con una contra de Víctor Jr. cuyo disparo desde el interior del área detuvo el meta local.

El segundo gol llegó en el minuto 39 tras una pérdida de Jorge Sáenz en campo rival que el Valladolid aprovechó con una transición en la que Víctor condujo hasta el área y cedió a Abed para que batiera a Yáñez a placer.

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Larcamón dio entrada en el descanso a Nacho Martín y Matabuena, por Guillamón y Enol Prendes, y el Sporting adelantó líneas y se instaló en campo rival, aunque sin generar remates claros en los primeros compases de la segunda parte.

Los cambios de Iosifov y Ferrari, que reapareció tras ocho meses de baja, dieron más empuje al equipo local, que acortó distancias en el minuto 83 con un cabezazo de Rosas tras una doble ocasión muy clara para los asturianos.

Ya en el tiempo añadido, Otero fue expulsado por doble amonestación tras protestar al árbitro y, aún así, el Sporting dispuso de una última opción con una falta directa que ejecutó Corredera desde la frontal y que Aceves desvió cuando el balón se dirigía a una escuadra, con lo que evitó el empate.

Con este resultado, el Sporting abandona los puestos de promoción de ascenso, mientras que el Valladolid se acerca al grupo de equipos que pelea por las seis primeras plazas.

- Ficha técnica:

1 - Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Jorge Sáenz, Cuenca (Loum min 82); Enol Prendes (Matabuena min 45), Guillamón (Nacho Martín min 45), Corredera; Gaspar Campos (Iosifov min 73), Otero y Miguel Conde (Ferrari min 73).

2 - Valladolid: Aceves; Torres, Thiago Ojeda (Chacón min 74), Miguel Rubio, Iván Alejo (Trilli min 81), Carlos Clerc, Arnu (Barberá min 81), Ponceau, Abed (Tomeo min 89), Juric y Víctor Jr (Dani Pérez min 74).

Goles: 0-1, M.4: Ponceau. 0-2, M.39: Abed. 1-2, M.83: Rosas.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero. Amonestó a los locales Guillamón (min 8), Jorge Sáenz (min 18), Gaspar Campos (min 48+) y Miguel Conde (min 72), y a los visitantes Juric (min 32), Torres (min 43) e Iván Alejo (min 45). Expulsó a Otero (min 91) por doble amonestación.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 22.333 espectadores. Se guardó un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, y se realizó una ofrenda floral en su memoria en el centro del campo. EFE

dsl/rm/ism

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