Espana agencias

1-2. El Bournemouth coge carrerilla

Guardar

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El Bournemouth mantuvo su velocidad de crucero en la Premier League y sumó en Portman Road su octava victoria consecutiva entre todas las competiciones (1-2), la cuarta seguida en Liga, frente al Ipswich, que facilitó el trabajo a su adversario con un error de Christian Walton que aprovechó Evanilson y un gol en propia meta de Leif Davis.

El Bournemouth llegó a la cita después de enlazar siete triunfos, tres en la Premier League, tres en la Liga Europa y uno en la Copa de la Liga. Una racha que alimentó su confianza y que encontró continuidad en una tarde desafortunada para el equipo de Gary O'Neil, condenado por sus propios errores.

PUBLICIDAD

Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Walton quiso complicarse la vida con el balón en los pies. El guardameta del Ipswich intentó regatear a Evanilson, que le arrebató la pelota y aprovechó el regalo para marcar a puerta vacía. Un disparate que puso cuesta arriba el encuentro para el Ipswich.

El brasileño, además, prolongó su excelente momento de forma con un registro histórico para el Bournemouth. Marcó por quinta jornada consecutiva en la Premier League, una secuencia inédita en el club inglés, y volvió a demostrar su oportunismo para castigar una concesión impropia de una competición como la Premier League.

PUBLICIDAD

El Ipswich, con Julio Enciso como enlace ofensivo y Emersonn como referencia en ataque, intentó reaccionar, pero volvió a encontrarse con otro contratiempo nada más comenzar la segunda parte. Ryan Christie probó fortuna con un disparo que Leif Davis desvió hacia su propia portería. El lateral inglés terminó por introducir el balón en la red y agravó una tarde de desgracias para los hombres de O'Neil.

Sin embargo, el Ipswich encontró una oportunidad para regresar al partido. Jack Clarke, desde el punto de penalti, redujo distancias en el minuto 73 y devolvió la incertidumbre a un encuentro que el Bournemouth parecía tener controlado. El conjunto de Marco Rose tuvo que afrontar el tramo final con una ventaja mínima, pero consiguió protegerla para prolongar su extraordinaria racha de victorias con la que se colocó en la séptima posición. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere un cazador por un disparo accidental de escopeta en San Vitores: es el segundo accidente de caza en Cantabria esta semana

Los servicios de emergencia han intentado reanimar a la víctima sin éxito

Muere un cazador por un disparo accidental de escopeta en San Vitores: es el segundo accidente de caza en Cantabria esta semana

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

El experto explica en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@laboral_tips) qué cláusulas conviene incluir antes de firmar con una nueva empresa y qué plazos respetar al dimitir, para evitar perder el derecho al paro o una indemnización en caso de despido

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 8 noviembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 8 noviembre

Estos son los eventos astronómicos de noviembre: de un desfile de planetas visible en el hemisferio norte hasta dos lluvias de estrellas

Para observar estos eventos no se necesitan telescopios ni herramientas, solo tienes que buscar un espacio alejado de zonas urbanizadas

Estos son los eventos astronómicos de noviembre: de un desfile de planetas visible en el hemisferio norte hasta dos lluvias de estrellas

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

Una propietaria llevó el conflicto a los tribunales tras dos años de ruidos y vibraciones en su edificio

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

El Gobierno refuerza el despliegue de la Guardia Civil en Senegal y da medio millón de euros a su ejército para frenar las llegadas de migrantes a Canarias

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu