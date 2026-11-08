1-2. Borja Sainz ayuda al Oporto a mantener su pleno de triunfos

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Lisboa, 8 nov (EFE).- El español Borja Sainz volvió este domingo a marcar y ayudó al Oporto a derrotar al Vitória de Guimarães (1-2) y a mantener su pleno de triunfos en la Liga Portugal.

Sainz fue el encargado de abrir el marcador, en el minuto 38, al rematar al segundo palo un centro de Alberto Costa desde la banda derecha.

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Es la tercera jornada consecutiva en la que el extremo vasco, exjugador del Alavés, ve puerta, y lleva ya seis tantos en lo que va de campaña, todos ellos anotados en el campeonato.

El equipo de la ciudad norteña de Guimarães reaccionó bien tras encajar el gol y salió con todo en la segunda parte.

Un potente disparo de Ahmed Sidibé hizo temblar el larguero de la meta de Diogo Costa, y más tarde el portero de la selección de Portugal sobresalió en su cara a cara con Gustavo Silva.

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El empate llegó en el 77, cuando la presión del Vitória logró provocar un error de la defensa de los 'dragones', recuperar el balón y pasárselo a Alanzinho, quien, con un disparo cruzado desde el lado izquierdo del área, logró el 1-1.

La respuesta del líder y campeón surgió diez minutos después, cuando el mexicano Santi Giménez encabezó un contraataque y se la pasó a Pepê, quien a su vez se la cedió por la derecha a Martim Fernandes quien aseguró con un misil desde un ángulo cerrado la undécima victoria en once jornadas disputadas. EFE

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