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0-0. Mathew Ryan frena al Celta en Balaídos

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Vigo, 8 nov (EFE). El Levante salió con un buen resultado de Balaídos (0-0) tras limitarse a defender ante el Celta, que se estrelló contra la gigantesca actuación del portero australiano Mathew Ryan, decisivo para sostener el empate inicial, que casi rompe en la última jugada su compañero Roger Brogué tras un rápido contraataque que, muy cansado, finalizó mal.

El primer ataque del Celta pudo solucionar muchos de los problemas que está teniendo el equipo de Claudio Giráldez, pero entre el meta Ryan y el central Mandi evitaron el gol de Pablo Durán. Poco después, antes de que se cumpliera el minuto 5, Javi Rodríguez estrelló un potente disparo en un poste.

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El Levante se sostuvo con firmeza frente al incesante ataque de su rival, que encontró en las bandas, con Javi Rueda y Sergio Carreira, la forma de explotar sus recursos. Brugué probó a Radu con un disparo lejano, antes de que el colegiado anulara el gol de Pablo Durán por fuera de juego -antes ya había invalidado otro de Javi Rueda por el mismo motivo-.

Con el paso de los minutos, el equipo granota mejoró. Resistió todos los ataques y se atrevió a pisar más campo contrario, aunque sin amenazar a Radu, un espectador más en todo el primer tiempo.

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Giráldez y Luis Castro no debieron marcharse contentos al descanso porque ambos actuaron en el intermedio. El técnico celeste hizo dos cambios y el portugués tres. El arranque del segundo acto fue idéntico al del primero, con los celestes metiendo al Levante en su área. Aspas, con un sutil remate de tacón, casi abre la lata en el minuto 54.

El acoso celeste fue creciendo. Un centro de Driouech se envenenó tras tocar en Nacho Pérez y forzó la estirada de Ryan, un muro infranqueable. El australiano volvió a privar del gol a Pablo Durán, en una doble ocasión en el minuto 79, y a Javi Galán.

El Levante sufrió para conservar el empate y en el tiempo añadido ambos pudieron marcar. Primero el Celta, pero Pablo Durán estrelló su remate contra Ryan. Y acto seguido, Brugué tuvo el triunfo visitante, pero falló.

- Ficha técnica:

0 - Celta: Radu; Javi Rodríguez (Javi Galán, min.46), Cáceres, Marcos Alonso; Javi Rueda (Hugo Álvarez, min.46), Moriba, Antañón (Burcio, min.64), Carreira; Iago Aspas (Hugo González, min.76) Driouech (Williot, min.76) y Pablo Durán.

0 - Levante: Ryan: Toljan, Mandi, Ndukwe (Dela, min.46), Nacho Pérez (Marc Santos, min.77): Dani Requena, Hugo Sotelo (Rey, min.46), Olasagasti; Brugué, Thiago (Víctor García, min.57) y Etta Eyong (Romero, min.46).

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz. Amonestó a Javi Galán (min.88) por parte del Celta, y a Dani Requena (min.31) y Dela (min.63) por parte del Levante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga disputado en Balaídos ante 19.207 espectadores. Antes del encuentro se guardó un emotivo minuto de silencio en recuerdo del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel. EFE

Dmg/ism

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