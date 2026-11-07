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Vox advierte de que lo que pasa en Ceuta "sucederá en otros lugares de España" si no se adoptan "medidas oportunas"

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El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha criticado que cien días después de la "invasión" de Ceuta, el Gobierno haya gastado 567 millones de euros en la atención a los inmigrantes para que, sin embargo, "15.000 inmigrantes ilegales sigan en la ciudad", al tiempo que ha advertido de que "lo que sucede en Ceuta sucederá en cualquier otro lugar de España si no se adoptan las medidas oportunas".

En declaraciones a los medios este sábado en Miranda de Ebro (Burgos), en el marco de la precampaña electoral del 29 de noviembre, el dirigente de Vox ha asegurado que las "mujeres de Ceuta todavía tienen que salir a la calle con gas pimienta y los niños tienen que ir acompañados al colegio".

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Buxadé ha reclamado que el próximo Ejecutivo tenga a Ceuta "en su punto de mira para liberar al territorio de la invasión y para garantizar la libertad y la seguridad de los ceutíes".

El eurodiputado también ha señalado al Gobierno por el hecho de que "los helicópteros de vigilancia aduanera no estén operando en el Estrecho". "En el momento de peor situación con el ataque del crimen organizado y el tráfico de drogas, nuestros agentes de vigilancia aduanera ni siquiera pueden subirse a un helicóptero para monitorizar la realidad del Estrecho", ha censurado.

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"LA CORRUPCIÓN MATA"

Por otro lado, el jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha cargado contra la "corrupción" del Gobierno y su "negligente gestión" de las infraestructuras ferroviarias.

"La corrupción mata", ha afirmado, tras conocerse que el Consejo y el Comité de Dirección de ADIF se "blindaron los bonus para este año pocos días después del accidente de Urda, en el que murieron decenas de españoles".

"Se lo han llevado crudo. Se han dedicado a robar y a saquear a los españoles. Esos beneficios deberían estar en los bolsillos de los españoles", ha ironizado, para después criticar que el dinero destinado al mantenimiento, a la seguridad de las infraestructuras ferroviarias "no se haya empleado en garantizar la seguridad de los viajeros".

También ha señalado al exministro Óscar Puente al preguntarse "de qué es ejemplo". "¿Un ejemplo de qué? ¿Un ejemplo de robo? ¿De saqueo? Un ejemplo de irresponsabilidad", ha ahondado, para advertir a renglón seguido de que su dimisión "no puede dar por saldadas las responsabilidades".

"Las vidas de los muertos, las vidas de los heridos, las vidas de sus familiares exigen de nosotros que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para exigir sus responsabilidades, por supuesto, incluso penales", ha apostillado.

De cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Buxadé ha llamado a los españoles a acudir masivamente a las urnas y ha defendido las propuestas de Vox para recuperar la seguridad, garantizar el acceso a la vivienda, proteger el empleo y poner fin a la asfixia fiscal.

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EuropaPress

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