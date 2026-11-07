Verstappen fue el más rápido en el tercer y último libre de Brasil

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen -que, al haber sustituido numerosos componentes de la unidad de potencia de su Red Bull penalizará y saldrá desde el fondo de la parrilla- fue el más rápido este sábado en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos.

En su mejor vuelta, Verstappen -ganador el pasado domingo en México, segundo en el Mundial y principal aspirante al subcampeonato- cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, once segundos y 622 milésimas; exactamente 25 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), flamante campeón del mundo, y con 131 de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren), que, al igual que los anteriores, marcó su mejor vuelta con el neumático de compuesto blando.

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Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -doble campeón del mundo-, a un segundo y 549 milésimas de Verstappen, y Carlos Sainz (Williams), a 1.681, marcaron, asimismo con las gomas blandas, el decimoctavo y el decimonoveno tiempo, respectivamente, de la última sesión. EFE