Espana agencias

Verstappen fue el más rápido en el tercer y último libre de Brasil

Guardar

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen -que, al haber sustituido numerosos componentes de la unidad de potencia de su Red Bull penalizará y saldrá desde el fondo de la parrilla- fue el más rápido este sábado en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos.

En su mejor vuelta, Verstappen -ganador el pasado domingo en México, segundo en el Mundial y principal aspirante al subcampeonato- cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, once segundos y 622 milésimas; exactamente 25 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), flamante campeón del mundo, y con 131 de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren), que, al igual que los anteriores, marcó su mejor vuelta con el neumático de compuesto blando.

PUBLICIDAD

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -doble campeón del mundo-, a un segundo y 549 milésimas de Verstappen, y Carlos Sainz (Williams), a 1.681, marcaron, asimismo con las gomas blandas, el decimoctavo y el decimonoveno tiempo, respectivamente, de la última sesión. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

El líder socialista ha defendido la gestión de su Gobierno en Cataluña y ha reivindicado el legado de la izquierda ante el 29-N

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Un hombre con un arma de fuego mata a cinco personas en una de las principales plazas de Cracovia: hay decenas de heridos

“La policía está investigando los motivos y todas las circunstancias del ataque”, ha dicho el primer ministro polaco, Donald Tusk

Un hombre con un arma de fuego mata a cinco personas en una de las principales plazas de Cracovia: hay decenas de heridos

Ángel Blázquez, experto en eficiencia: “La gran mentira de los radiadores de 200% de eficacia está en cómo reparten ese calor y cuánto te cuesta tenerlos encendidos”

Un especialista en electrodomésticos desmonta el mito del rendimiento extremo en radiadores eléctricos y explica con números exactos el impacto que tienen estos equipos en el recibo mensual de electricidad

Ángel Blázquez, experto en eficiencia: “La gran mentira de los radiadores de 200% de eficacia está en cómo reparten ese calor y cuánto te cuesta tenerlos encendidos”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Marius Borg apela ante el Tribunal Supremo su arresto domiciliario en Skaugum y justifica su positivo en alcohol con un “zumo fermentado”

La defensa del hijo de la reina Mette-Marit agota las vías legales para revocar su reclusión preventiva con vigilancia electrónica en la finca real

Marius Borg apela ante el Tribunal Supremo su arresto domiciliario en Skaugum y justifica su positivo en alcohol con un “zumo fermentado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

El crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel supera los 100.000 euros con varias aportaciones de futbolistas: “Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”

El crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel supera los 100.000 euros con varias aportaciones de futbolistas: “Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”