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Urtasun dice a Feijóo que Cataluña "no es su decorado" y confía en que el PP irá a la oposición

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El número 2 de Frente Amplio en Barcelona al Congreso y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho este sábado al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "Cataluña no es su decorado" y ha confiado en que el líder popular no logre ser presidente del Gobierno.

Durante un acto este sábado en la plaza Jardins d'Elx de Barcelona, ha reivindicado una Cataluña "con voz propia, con dignidad y un proyecto de futuro".

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Está convencido de que Cataluña será decisiva para evitar que Feijóo llegue a la Moncloa, y ha contrapuesto su proyecto político al del PP: "Feijóo viene a Cataluña a buscar votos para llevar a Vox al Gobierno. Nosotros saldremos de Cataluña a buscar los votos necesarios para impedirlo".

Ha considerado que la derecha española quiere convertir Catalunya en un instrumento para dividir la sociedad y ganar votos en todo el Estado, mientras que Urtasun ha defendido una sociedad construida desde los barrios, las escuelas públicas, las luchas obreras, el feminismo y la defensa de derechos.

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"FRATERNIDAD REPUBLICANA"

"Defendemos la fraternidad republicana, que es esta idea tan sencilla de que la libertad de uno no se puede construir sin la libertad de los demás", y se ha dirigido a todo reaccionario para decirle que la patria nunca será la humillación de los otros.

Ha advertido a Feijóo, además de al líder de Vox, Santiago Abascal, y a la presidenta de AC, Sílvia Orriols, de que no les dejarán que construyan una sociedad "de vencedores y de vencidos".

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