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Temas del día de EFE España del sábado 7 de noviembre de 2026 (13:30 horas)

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ELECCIONES GENERALES

Madrid/Tarragona - Sánchez dice que Feijóo y Abascal son el pasado y pide votar en masa para enviarles a casa

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(Texto enviado a las 13:28. 472 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Irene Montero arremete contra Ayuso: "Mafia es comprarte un ático de 6 millones de euros"

(Texto enviado a las 13:14. 195 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

 Valladolid/Guadalajara/Barcelona - Alberto Núñez Feijóo participa en un acto de precampaña en Valladolid, Santiago Abascal en Guadalajara y Ada Colau en Barcelona.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - Illa dice que Ayuso tiene "mucha cara" porque "chupa prosperidad" de otras comunidades

(Texto enviado a las 11:27. 353 palabras)

ELECCIONES JEC (Serie Previa)

Madrid - El laberinto de la ley de nietos convierte a la Junta Electoral en protagonista del 29N

(Texto enviado a las 08:00. 645 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8022568620)

ACCIDENTE FERROVIARIO

Toledo - Castilla-La Mancha desactiva la emergencia en Urda tras la retirada de todos los vagones

(Texto enviado a las 11:40. 477 palabras)

- Once personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha tras el accidente, dos en la UCI

(Texto enviado a las 09:33. 304 palabras)

Madrid - AITAT recomienda implantar marcha a la vista y revisar protocolos tras accidente de Urda

(Texto enviado a las 12:59. 453 palabras)

CLAVES | Madrid - Cuerpo asume Transportes con el objetivo de restaurar la confianza en la alta velocidad

(Texto enviado a las 09:21. 637 palabras) (Foto)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Valverde (El Hierro) - Desembarcan en El Hierro a 314 personas de tres cayucos rescatados en las últimas horas

(Texto enviado a las 12:00. 246 palabras) (Foto)

- Derivados a Tenerife unos 600 migrantes llegados en los últimos días a El Hierro

(Texto enviado a las 12:52. 144 palabras)

SUCESOS INMIGRACIÓN

Barcelona - Cincuenta detenidos en Barcelona, 43 empresarios, por lucrarse con la entrada de migrantes

(Texto enviado a las 12:28. 792 palabras) (Vídeo)

SUCESOS YIHADISMO

Barcelona - Detenido en Barcelona un yihadista reincidente por adoctrinamiento en redes sociales

(Texto enviado a las 10:52. 257 palabras) (Vídeo)

SUCESOS REYERTA

Huelva - Un joven fallecido en Huelva en una reyerta entre varias personas

(Texto enviado a las 12:45. 191 palabras)

ACCIDENTE TRÁFICO

Málaga - Un muerto y varios heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Estepona (Málaga)

(Texto enviado a las 13:08. 185 palabras)

HUELGA GENERAL

Madrid - El 20 % de las gasolineras deberá abrir durante la huelga

(Texto enviado a las 09:29. 615 palabras)

ENERGÍA NUCLEAR (Entrevista)

Madrid - Foro Nuclear ve una "ventana abierta" tras Almaraz, pero pide revisar la fiscalidad

(Texto enviado a las 09:25. 844 palabras) (Foto)

FORMACIÓN PROFESIONAL

Madrid - El Consejo Escolar del Estado pide endurecer más el nuevo decreto que frena la FP online

(Texto enviado a las 09:15. 731 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8014461528)

FUERZAS ARMADAS

Madrid - Cada vez más militares recurren a un segundo empleo ante las bajas retribuciones

(Texto enviado a las 08:05. 754 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8007920611)

EUROPA CIBERATAQUES

Madrid - Los ciberataques a supermercados: una lección que aprender y muchas incógnitas por aclarar

(Texto enviado a las 08:00. 864 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55021863763)

GASTRONOMIC FORUM (Crónica)

Madrid - Detenido en Barcelona un yihadista reincidente por adoctrinamiento en redes sociales

(Texto enviado a las 10:50. 787 palabras) (Foto)

FESTIVAL 42 (Entrevista)

Barcelona - La escritora Laila Lalami se pregunta: "¿Qué pasaría si los sueños no fueran privados?"

(Texto enviado a las 10:18. 738 palabras) (Foto)

BRUJAS ZUGARRAMURDI

Logroño - Logroño conmemora el auto de fe de 1610, la última gran hoguera de la brujería en España

(Texto enviado a las 08:45. 707 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - La borrasca Bruna y frentes asociados dejan lluvias en Canarias y norte y oeste peninsular

(Texto enviado a las 13:02. 490 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

ECONOMÍA

20:00h.- Barcelona.- MANIFESTACIÓN BARCELONA.- La Organización Juvenil Socialista (OJS) convoca una manifestación en Barcelona contra el encarecimiento de la vida, a cuatro días de la huelga general. Mercado de Sant Antoni. Ronda de Sant Antoni.

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SOCIEDAD

19:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Acto vecinal en recuerdo a Maricarmen Abascal organizado por el Sindicato de Inquilinas, la FRAVM y la Asociación Vecinal Retiro Norte. C/Alcalde Sáinz de Baranda, 46. (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Villaviciosa (Asturias).- SIDRA SOLIDARIA.- El actor Javier Gutiérrez recibe el título de Embajador de la Sidra de Asturias Solidaria 2026 durante la XII Espicha Solidaria frente al Cáncer organizada por la DOP Sidra de Asturias y la Fundación Sandra Ibarra. Llagar Cortina.

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Cáceres.- CULTURA MÚSICA.- Los grupos Seguridad Social, Tam Tam Go!, La Frontera y Toreros Muertos encabezan la segunda edición del festival ‘Locos por la Música’. Reciento ferial.

18:00h.- Oviedo.- CULTURA TUNAS.- XIII Encuentro Internacional de Tunas Femeninas 2026. Teatro Pumarín.

19:00h.- Logroño.- BRUJAS ZUGARRAMURDI.- Recreación teatral histórica del akelarre y apresamiento de las brujas durante el Auto de Fe celebrado en Logroño en 1610. Plaza Iglesia de Santiago. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Sevilla.- FESTIVAL CINE.- El Festival de Cine Europeo de Sevilla entrega el Giraldillo de Honor al director de cine Thierry Frémaux. Espacio Turina. Calle Laraña, 4.

19:00h.- Mérida.- FOLCLORE MÉRIDA.- El grupo Virgen de Sopetrán, de Jarandilla de la Vera, el teatral y folclórico Da Morgadinha, de Charneca de Caparica (Portugal), y la Asociación Folclórica Nuestra Señora de la Antigua participan en eI Festival de Folclore 'Ciudad Augusta' . Templo de Diana.

20:30h.- Vitoria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Raphael. Buesa Arena.

21:00h.- La Laguna (Tenerife).- MÚSICA VÍCTOR MANUEL.- Concierto del cantautor Víctor Manuel en el Festival Mar Abierto. Teatro Leal.

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