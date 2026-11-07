Temas del día de EFE España del sábado 7 de noviembre de 2026 (13:30 horas)

ELECCIONES GENERALES
Madrid/Tarragona - Sánchez dice que Feijóo y Abascal son el pasado y pide votar en masa para enviarles a casa
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Madrid - Irene Montero arremete contra Ayuso: "Mafia es comprarte un ático de 6 millones de euros"
(Texto enviado a las 13:14. 195 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
Valladolid/Guadalajara/Barcelona - Alberto Núñez Feijóo participa en un acto de precampaña en Valladolid, Santiago Abascal en Guadalajara y Ada Colau en Barcelona.
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Barcelona - Illa dice que Ayuso tiene "mucha cara" porque "chupa prosperidad" de otras comunidades
(Texto enviado a las 11:27. 353 palabras)
ELECCIONES JEC (Serie Previa)
Madrid - El laberinto de la ley de nietos convierte a la Junta Electoral en protagonista del 29N
(Texto enviado a las 08:00. 645 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8022568620)
ACCIDENTE FERROVIARIO
Toledo - Castilla-La Mancha desactiva la emergencia en Urda tras la retirada de todos los vagones
(Texto enviado a las 11:40. 477 palabras)
- Once personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha tras el accidente, dos en la UCI
(Texto enviado a las 09:33. 304 palabras)
Madrid - AITAT recomienda implantar marcha a la vista y revisar protocolos tras accidente de Urda
(Texto enviado a las 12:59. 453 palabras)
CLAVES | Madrid - Cuerpo asume Transportes con el objetivo de restaurar la confianza en la alta velocidad
(Texto enviado a las 09:21. 637 palabras) (Foto)
INMIGRACIÓN CANARIAS
Valverde (El Hierro) - Desembarcan en El Hierro a 314 personas de tres cayucos rescatados en las últimas horas
(Texto enviado a las 12:00. 246 palabras) (Foto)
- Derivados a Tenerife unos 600 migrantes llegados en los últimos días a El Hierro
(Texto enviado a las 12:52. 144 palabras)
SUCESOS INMIGRACIÓN
Barcelona - Cincuenta detenidos en Barcelona, 43 empresarios, por lucrarse con la entrada de migrantes
(Texto enviado a las 12:28. 792 palabras) (Vídeo)
SUCESOS YIHADISMO
Barcelona - Detenido en Barcelona un yihadista reincidente por adoctrinamiento en redes sociales
(Texto enviado a las 10:52. 257 palabras) (Vídeo)
SUCESOS REYERTA
Huelva - Un joven fallecido en Huelva en una reyerta entre varias personas
(Texto enviado a las 12:45. 191 palabras)
ACCIDENTE TRÁFICO
Málaga - Un muerto y varios heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Estepona (Málaga)
(Texto enviado a las 13:08. 185 palabras)
HUELGA GENERAL
Madrid - El 20 % de las gasolineras deberá abrir durante la huelga
(Texto enviado a las 09:29. 615 palabras)
ENERGÍA NUCLEAR (Entrevista)
Madrid - Foro Nuclear ve una "ventana abierta" tras Almaraz, pero pide revisar la fiscalidad
(Texto enviado a las 09:25. 844 palabras) (Foto)
FORMACIÓN PROFESIONAL
Madrid - El Consejo Escolar del Estado pide endurecer más el nuevo decreto que frena la FP online
(Texto enviado a las 09:15. 731 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8014461528)
FUERZAS ARMADAS
Madrid - Cada vez más militares recurren a un segundo empleo ante las bajas retribuciones
(Texto enviado a las 08:05. 754 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8007920611)
EUROPA CIBERATAQUES
Madrid - Los ciberataques a supermercados: una lección que aprender y muchas incógnitas por aclarar
(Texto enviado a las 08:00. 864 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55021863763)
GASTRONOMIC FORUM (Crónica)
Madrid - Detenido en Barcelona un yihadista reincidente por adoctrinamiento en redes sociales
(Texto enviado a las 10:50. 787 palabras) (Foto)
FESTIVAL 42 (Entrevista)
Barcelona - La escritora Laila Lalami se pregunta: "¿Qué pasaría si los sueños no fueran privados?"
(Texto enviado a las 10:18. 738 palabras) (Foto)
BRUJAS ZUGARRAMURDI
Logroño - Logroño conmemora el auto de fe de 1610, la última gran hoguera de la brujería en España
(Texto enviado a las 08:45. 707 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
TIEMPO LLUVIAS
Madrid - La borrasca Bruna y frentes asociados dejan lluvias en Canarias y norte y oeste peninsular
(Texto enviado a las 13:02. 490 palabras) (Foto) (Vídeo)
AGENDA INFORMATIVA
ECONOMÍA
20:00h.- Barcelona.- MANIFESTACIÓN BARCELONA.- La Organización Juvenil Socialista (OJS) convoca una manifestación en Barcelona contra el encarecimiento de la vida, a cuatro días de la huelga general. Mercado de Sant Antoni. Ronda de Sant Antoni.
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SOCIEDAD
19:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Acto vecinal en recuerdo a Maricarmen Abascal organizado por el Sindicato de Inquilinas, la FRAVM y la Asociación Vecinal Retiro Norte. C/Alcalde Sáinz de Baranda, 46. (Foto) (Vídeo) (Audio)
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19:30h.- Villaviciosa (Asturias).- SIDRA SOLIDARIA.- El actor Javier Gutiérrez recibe el título de Embajador de la Sidra de Asturias Solidaria 2026 durante la XII Espicha Solidaria frente al Cáncer organizada por la DOP Sidra de Asturias y la Fundación Sandra Ibarra. Llagar Cortina.
CULTURA Y TENDENCIAS
17:00h.- Cáceres.- CULTURA MÚSICA.- Los grupos Seguridad Social, Tam Tam Go!, La Frontera y Toreros Muertos encabezan la segunda edición del festival ‘Locos por la Música’. Reciento ferial.
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18:00h.- Oviedo.- CULTURA TUNAS.- XIII Encuentro Internacional de Tunas Femeninas 2026. Teatro Pumarín.
19:00h.- Logroño.- BRUJAS ZUGARRAMURDI.- Recreación teatral histórica del akelarre y apresamiento de las brujas durante el Auto de Fe celebrado en Logroño en 1610. Plaza Iglesia de Santiago. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)
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19:00h.- Sevilla.- FESTIVAL CINE.- El Festival de Cine Europeo de Sevilla entrega el Giraldillo de Honor al director de cine Thierry Frémaux. Espacio Turina. Calle Laraña, 4.
19:00h.- Mérida.- FOLCLORE MÉRIDA.- El grupo Virgen de Sopetrán, de Jarandilla de la Vera, el teatral y folclórico Da Morgadinha, de Charneca de Caparica (Portugal), y la Asociación Folclórica Nuestra Señora de la Antigua participan en eI Festival de Folclore 'Ciudad Augusta' . Templo de Diana.
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20:30h.- Vitoria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Raphael. Buesa Arena.
21:00h.- La Laguna (Tenerife).- MÚSICA VÍCTOR MANUEL.- Concierto del cantautor Víctor Manuel en el Festival Mar Abierto. Teatro Leal.
EFE
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