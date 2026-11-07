El precio de la luz en España para este domingo

La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en el país hoy domingo 8 de noviembre. Además ubica los precios más baratos, así como los más altos, de energía eléctrica.

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Precio de la luz

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 200.07 euros por megavatio hora para este domingo, según los datos del OMIE.

El órgano regulador dio a conocer que el precio más alto del servicio eléctrico será de 240.97 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa más barato del servicio eléctrico en territorio español llegará a los 139.96 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este domingo 8 de noviembre, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 240.97 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 226.08 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 214.88 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 210.48 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 194.99 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 190.08 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 196.93 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 207.72 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 202.91 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 170.8 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 161.37 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 143.74 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 139.96 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 151.57 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 167.77 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 182.53 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 206.03 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 231.45 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 236.16 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 228.53 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 229.42 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 228.28 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 227.92 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 211.22 euros por megavatio hora.