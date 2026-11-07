Planas: "Que nadie aproveche para especular y subir precios" tras la retirada de aceite

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Jaén, 7 nov (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido este sábado a los operadores del mercado oleícola de “que nadie aproveche para especular y subir los precios” amparándose en la medida de retirar temporalmente 188.000 toneladas de aceite de oliva para regular los mercados y frenar la caída de los precios en origen.

“El Gobierno va a estar detrás de ello" para evitar esa especulación, ha avisado Planas en Úbeda (Jaén), donde ha visitado la Fiesta del Primer Aceite.

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Ha dicho que no le ha "temblado la mano” en tomar la decisión y en publicar la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para el almacenamiento privado de aceite de esta campaña olivarera.

Según el ministro, la medida “ha sido el producto de un trabajo riguroso de calcular qué es lo que hay que hacer para que el productor primario, para que nuestros pequeños olivareros, tengan ese margen necesario de rentabilidad en su trabajo, es absolutamente fundamental”.

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Tras reconocer que ha sido algo que “a todo el mundo no le ha gustado”, Planas ha defendido que se trata de una medida “absolutamente necesaria, oportuna y que se funda en el derecho europeo y en el derecho nacional”.

“De improvisada nada, es una medida muy pensada para dar estabilidad al mercado y apoyar a quien más lo necesita, que son nuestros pequeños productores”, ha señalado Planas, tras recordar que es algo que lo habían pedido todas las organizaciones agrarias y cooperativas.

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También ha adelantado que, si es necesario, habrá una revisión de la medida a final de año.

“A partir del mes de diciembre se tomarán las medidas necesarias y se puede disminuir la cantidad incluida en ese almacenamiento con carácter obligatorio, con lo cual yo creo que hay que verlo con tranquilidad”, ha apuntado.

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En relación a los consumidores, Planas ha subrayado que “es una medida calculada desde el punto de vista del impacto de forma suficiente para que sea neutra desde el punto de vista del precio al consumo”.

“Estamos hablando de una cantidad de un 12 %, de una cantidad limitada en una evolución de precios que es bien conocida. Pero atención, y lo digo en voz alta, que nadie aproveche esta situación para especular y para subir los precios diciendo que es consecuencia de esta medida o de cualquier otra circunstancia del mercado, el Gobierno desde luego va a estar detrás de ello para evitarlo”, ha zanjado el ministro. EFE

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