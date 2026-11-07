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Mañueco ironiza con un PSOE que en Valladolid cambia trenes por pulseras antimaltrato "que no funcionan"

07/11/2026 Valladolid 7/11/2026. Alberto Núñez Feijóo en Valladolid. EP/Claudia Alba CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID POLÍTICA PHG_MAS
07/11/2026 Valladolid 7/11/2026. Alberto Núñez Feijóo en Valladolid. EP/Claudia Alba CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID POLÍTICA PHG_MAS
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El presidente del PP de Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha ironizado este sábado con que el PSOE ofrezca en Valladolid cambiar trenes que no funcionan por pulseras telemáticas antimaltrato que tampoco operan.

Durante su intervención en un acto de precampaña en el pabellón 4 de la Feria de Valladolid junto al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, Mañueco ha criticado la modificación en la candidatura socialista vallisoletana, aludiendo a la entrada de la ministra Ana Redondo por el ministro Óscar Puente.

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"Pasan de los trenes que no funcionan a las pulseras antimaltrato que no funcionan". En este sentido, se ha preguntado: "¿De verdad es esto lo que puede ofrecer Sánchez a nuestra tierra?" y ha censurado la "irresponsabilidad", la "negligencia" y la "desvergüenza" del Ejecutivo central.

El dirigente autonómico ha aseverado que en las elecciones del 29 de noviembre "está en juego el futuro de España" y ha llamado a lograr "el cambio necesario" para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha calificado como "el peor de la democracia, con una infame hoja de servicios" y "una pésima gestión".

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Frente a ello, el líder de los 'populares' en Castilla y León ha presentado a Núñez Feijóo como la solución que dará "confianza, futuro y seguridad" a los españoles. "Feijóo sabe cuál es el rumbo que tiene que llevar nuestro país para que volvamos a funcionar", ha afirmado Mañueco, convencido de que la formación alcanzará la victoria en las urnas.

En su discurso, el presidente del PP en Castilla y León ha defendido la necesidad de contar con un Ejecutivo "responsable" y "eficaz" que atienda las infraestructuras, facilite el acceso a la vivienda, baje los impuestos que "asfixian" a familias y empresas, y defienda al sector agrario ante la Política Agrícola Común (PAC).

Asimismo, ha reprochado que "la mala gestión tiene consecuencias" como los problemas ferroviarios y las fallas en los dispositivos de protección a víctimas. "Nunca un gobierno como el de Sánchez fue tan dañino para los servicios públicos en toda la historia de nuestro país", ha subrayado.

EL "ADN" DE LA BUENA GESTIÓN DEL PP

Fernández Mañueco ha contrapuesto el panorama nacional con la labor desempeñada en Castilla y León al asegurar que la "buena gestión" forma parte del "ADN" del Partido Popular.

Ha puesto como ejemplo el liderazgo autonómico en sanidad, educación y servicios sociales, la gratuidad del transporte en autobús mediante la tarjeta Buscyl, y los máximos históricos en vivienda pública y ayudas al alquiler.

A su juicio, los ediles y representantes provinciales encarnan ese modelo de proximidad que el PP aspira a trasladar al conjunto del Estado, al tiempo que ha agradecido la implicación de los afiliados y ha respaldado las candidaturas de la provincia de Valladolid.

En el acto han participado también la cabeza de lista al Congreso por Valladolid, María Pardo; el alcalde de la capital y candidato al Senado, Jesús Julio Carnero, y el presidente provincial de la formación y de la Diputación, Conrado Íscar.

Mañueco ha cerrado su alocución garantizando que la estructura del partido está "movilizada al máximo" en todos los municipios para impulsar a Núñez Feijóo hasta el Palacio de la Moncloa.

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