Lo Celso se queda fuera

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Sevilla, 7 nov (EFE).- El centrocampista internacional argentino Giovani Lo Celso es la ausencia más destacada en la convocatoria del Betis para visitar este domingo al Elche en el Martínez Valero sin que haya habido aparentes o conocidos problemas físicos del rosarino que hayan motivado esta decisión del técnico chileno Manuel Pellegrini.

Lo Celso se ha ejercitado con normalidad, por lo que su ausencia de la citación apunta a una decisión técnica de Pellegrini, quien sí ha citado para el duelo ante el Elche al hasta ahora inédito Iker Losada y al recuperado Junior Firpo, además de Álvaro Fidalgo, superado el proceso vírico que le hizo perderse el partido de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund.

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Además de Lo Celso, los ausentes de la lista ante el Elche son el colombiano Cucho Hernández, lesionado, y el uruguayo Facundo Bernal, sancionado.

La convocatoria bética es la formada por Diego Conde, Álvaro Valles y Manu González; Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Fran García, Ángel Ortiz, Valentín Gómez, Junior Firpo; Fornals, Iker Losada, Fidalgo, Deossa, Marc Roca, Isco, Dani Ceballos; Antony, Ez Abde, Riquelme, Parrott, Aitor Ruibal y Morante. EFE

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