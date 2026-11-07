Linda Caicedo se retira lesionada durante el Athletic-Real Madrid

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Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- La delantera colombiana Linda Caicedo se retiró este sábado lesionada en la pierna izquierda durante el partido de la décima jornada de la Liga F que su equipo juega a domicilio contra el Athletic Club.

Caicedo le lesionó en el minuto 60 al golpear el balón dentro del área tras sortear a varias jugadores del equipo bilbaíno. La colombiana se quejaba de un fuerte dolor en la pierna izquierda, la de apoyo.

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La madridista se dejó caer al césped con mucho dolor, estuvo atendida varios minutos y salió del campo ayudada por varias compañeras sin poder apoyar la pierna izquierda en el suelo.

La jugada fue revisada por un supuesto penalti sobre la colombiana, pero la árbitra no apreció falta alguna. EFE