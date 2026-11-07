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La Aemet alerta de intensas lluvias en la Península y Canarias hasta el miércoles o jueves

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Madrid, 7 nov (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este sábado un aviso especial para los próximos días por un episodio de lluvias intensas, viento fuerte y temporal marítimo que afectarán a la Península y Canarias y que podría prolongarse hasta el próximo miércoles e incluso el jueves.

Según la Aemet, la situación se generará por un amplio sistema de bajas presiones al oeste de la Península, con la profunda borrasca Bruna en su seno, que dejarán chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, con riesgo de inundaciones locales y crecidas de ríos.

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Las precipitaciones podrían ser especialmente persistentes en zonas afectadas por los incendios de este pasado verano.

En Canarias, las lluvias se intensificarán a últimas horas del día en el oeste del archipiélago y se extenderán el domingo al resto de islas. En Tenerife se prevén acumulaciones de unos 120 litros por metro cuadrado y en La Palma entre 150-180 litros.

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El viento arreciará del oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en cumbres y zonas expuestas del archipiélago.

 Tras una tregua el lunes y la primera mitad del martes, las lluvias y el viento volverán a intensificarse desde la tarde del martes. 

En la Península, el episodio se intensificará desde la tarde del domingo y continuará al menos hasta el miércoles.

El domingo, las lluvias más abundantes afectarán al suroeste, especialmente Extremadura, Andalucía occidental y zonas próximas de Castilla-La Mancha, además de Galicia y el oeste de Castilla y León. Podrán superarse los 40 litros en Huelva y el norte de Extremadura y los 60 litros en Gredos.

Las rachas de viento superarán los 70 km/h en Galicia, la cornisa cantábrica, los Pirineos, el Sistema Central y otras zonas altas del oeste, con valores puntuales superiores a 100 km/h.

En la costa occidental gallega se esperan olas de 5-6 metros y en Andalucía occidental cercanas a 4 metros.

El lunes será una de las jornadas más adversas, con lluvias que dejarán más de 60 litros en el oeste y sur de Galicia, puntos del oeste peninsular y Andalucía occidental. En el Sistema Central occidental y norte de Extremadura podrían alcanzarse los 120-150 litros.

Las rachas de viento podrán superar los 100-120 km/h en zonas altas del norte, especialmente en Picos de Europa, y alcanzar 70-90 km/h en áreas montañosas del oeste y centro, Andalucía occidental y el Estrecho.

Entre el martes y el miércoles, las lluvias seguirán afectando a buena parte de la Península, con los mayores acumulados en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental.

En Canarias volverán a intensificarse, especialmente el miércoles, con entre 80 y 120 litros en La Palma y Tenerife, localmente más de 150 litros, y entre 40 y 80 litros en La Gomera y Gran Canaria.

El viento seguirá siendo fuerte, con rachas de 70-90 km/h y puntualmente de 100-120 km/h en zonas altas y expuestas.

La Aemet señala que dentro de un contexto de incertidumbre, a partir del jueves se espera una disminución progresiva de las precipitaciones, aunque aún podrían registrarse chubascos fuertes en algunos puntos de la Península. EFE

(Foto)

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