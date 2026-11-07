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Juanfran Funes: “Nos falta algo más”

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Málaga, 7 nov (EFE).- El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, reconoció tras la derrota por 1-2 ante el Racing de Santander que a su equipo le “falta algo más” para lograr la primera victoria en LaLiga tras cinco empates y siete derrotas, y advirtió de que no pueden permitirse "los veinte minutos en la segunda mitad” que significaron la remontada del equipo rival.

“No podemos permitirnos esos veinte minutos en la segunda mitad. Creo que hemos competido mal y nos han castigado en ese espacio de tiempo. Es una pena porque hicimos un buen primera tiempo. Luego llega la expulsión y, a pesar de eso, no bajamos los brazos”, analizó el técnico en rueda de prensa.

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“Era un partido importante. Nos falta algo más, pero ahora mismo lo importante en pensar cómo podemos dar un poquito más. Son momentos difíciles y no estamos siendo capaces de regalar una victoria a nuestra gente”, lamentó.

“Nos costó mucho llegar hasta aquí y no podemos bajar los brazos”, dijo cuando le preguntaron por los cánticos dirigidos a la directiva, y señaló que lo entiende porque “la gente quiere ver ganar a su equipo”.

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Este inicio de liga “no es tan distinto al año pasado: mi llegada fue muy dura, pero las soluciones tienen que partir de dentro y tenemos que dar todos un poquito más donde podamos”, dijo.

La lesión del lateral internacional español sub-21 Rafita fue clave, según Funes: “Habíamos pensado irnos a línea de cuatro en el descanso, igual nos hubiese ayudado. Haber puesto dos centrocampistas atrás, pero eso condicionaba a cambiar lo de arriba. No sabemos gravedad de la lesión, pero le ha evitado seguir jugando y le llevará cierto tiempo”.

Por último, Funes señaló que no quiere hablar de los árbitros. "Que cada aficionado vea las imágenes por la tele y saque sus propias conclusiones, pero no podemos excusarnos”, afirmó. EFE

afl/cb/ism

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