Illa ve a Junts posicionado en medio: "Los que estéis en medio apartaos por favor"

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado a Junts de estar posicionándose en medio ante las elecciones generales, mientras que Catalunya no está en medio: "Cataluña será decisiva; los que estéis en medio apartaos por favor".

Durante un mitin en Tarragona este sábado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Illa ha defendido que Cataluña "ha de hablar muy decisivamente. La fuerza de un país. La fuerza de la gente frente a la fuerza del gran dinero".

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"Y algunos dicen: 'No, yo estoy en medio'. ¡En medio! ¡Junts per Catalunya!", ha exclamado Illa.

"No es ser neutral; es tener miedo a decidir. Si tú no puedes decidir, que decidan los ciudadanos", ha pedido.

Y ha insistido: "Junts per Catalunya: 'Estoy en medio'. ¿En medio de qué? Pues si estás en medio, apártate".

Se ha preguntado cómo se puede estar en medio entre "unos autoritarios" que aspiran a gobernar y el Gobierno actual, que defiende el Corredor Mediterráneo, el patrimonio histórico de Tarragona, la gigafactoría en Tarragona, el polígono petroquímico de Tarragona y el turismo bien entendido, ha dicho.

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Ha advertido de que los aspirantes a gobernar son los que "se han manifestado contra Cataluña, que dicen que el catalán, el euskera y el gallego son lenguas provincianas" y que quieren retirar estas lenguas del Congreso, ha dicho.

También ha avisado de que son los que "recortan derechos constantemente. ¿Cómo se puede estar en medio de esto? Catalunya no está en medio. Cataluña está al lado del progreso", de las instituciones democráticas, de avanzar, de la vivienda, las pensiones y la sanidad como derechos y no como negocios, ha asegurado.

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FEIJÓO PRESIDENTE: "NO LO SERÁS"

Illa augura que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ganará las elecciones, precisamente porque el popular dice que "no se puede ser presidente de España si no se entiende Cataluña".

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"Por eso tú no lo serás. Jamás. Es la única verdad", ha ironizado el también líder del PSC.

"No todos entendemos de la misma manera lo que es el patriotismo: ellos, el patriotismo de las banderas, los autoritarios, el patriotismo de las banderas; nosotros, el patriotismo de los servicios públicos", ha añadido.

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Por eso ha defendido que las pensiones, la sanidad y la vivienda "no son un negocio", y ha apelado a la fuerza del voto por encima de los algoritmos para impedir que gobierne el autoritarismo.

"HAN INSTRUMENTALIZADO EL SENADO"

Illa ha advertido de que en Tarragona y Girona hay "una única papeleta" para el PP y Vox en el Senado: la de Vox, ha dicho.

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"Han instrumentalizado al Senado contra el Gobierno. Y quieren ahora ir más allá. Por eso renuncia el PP. Y se rinde: kilómetro cero de la rendición", ha dicho sobre el voto al Senado en Tarragona.

También ha aludido a los resultados de las 'midterm' en Estados Unidos para decir que "no ha funcionado el autoritarismo", con políticas que no piensan en la sociedad, por lo cual la sociedad ha rechazado en las urnas a Donald Trump y ha reelegido a Lula da Silva en Brasil.

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Ha pedido una campaña defediendo el derecho de voto de todos los que tienen pasaporte, sin insultar, sin dudar del voto por correo, sino hablar con la ciudadanía para que Sánchez sea reelegido: "Pedro, vamos a ganar".

Illa ha agradecido la presencia en el mitin de la exministra y vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

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JORDI HEREU: "VAN A POR NOSOTROS"

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha dicho que "el movimiento esperanza ha empezado a caminar" y gana al odio y al mirar atrás de otros partidos, y ha insistido en que la esperanza siempre gana al odio.

"Van a por nosotros, van a por nuestros derechos", ha advertido sobre PP y Vox, y ha pedido a los tarraconenses saber elegir entre la cabeza de lista del PSC, Ione Montalvo, o un candidato que ha tildado de neonazi, en alusión implícita al candidato de Vox por Tarragona, Jordi de la Fuente.

Ha calificado a Pedro Sánchez de persona noble y ha augurado que tendrá "el gran apoyo de Cataluña", por su apuesta por la convivencia en paz en Cataluña y también en la política internacional.

"Hay que ser muy valiente para enfrentarse a los señores de la guerra", y ha añadido que Sánchez se ha enfrentado al presidente de los Estados Unidos y ha invocado la paz ante el primer ministro de Israel.

Hereu también ha dicho que Illa está liderando en Cataluña un "ciclo virtuoso", ha elogiado la política del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y ha considerado un honor compartir lista con la número 1 del PSC por Tarragona, Ione Montalvo.