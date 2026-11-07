Hallan a seis migrantes en tres kayaks que cruzaban las aguas del Estrecho

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Ceuta, 7 nov (EFE).- Un grupo de seis migrantes marroquíes han sido sorprendidos cuando viajaban a bordo de tres kayaks con los que intentaban cruzar el Estrecho de Gibraltar.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la intervención se ha producido este sábado cuando el Servicio Marítimo advirtió la presencia sospechosa de varias personas en las inmediaciones de la costa norte de la ciudad.

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Los agentes interceptaron en el mar rumbo a las costas de Cádiz a estos tres kayaks en los que viajaban los seis migrantes marroquíes, dos en cada uno de ellos.

Los migrantes son marroquíes, mayores de edad, y todos ellos entraron en la ciudad los días 30 y 31 de julio. EFE