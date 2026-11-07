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Gamarra acusa al PNV de ser "cómplice" y "fiel escudero de las malas políticas de izquierda de Pedro Sánchez"

21/02/2025 La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa, en la sede del PP vasco, a 21 de febrero de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Durante su comparecencia, han analizado la actualidad política y han dado a conocer los asuntos tratados en la Junta Directiva Regional de los populares vascos. POLITICA David de Haro - Europa Press
21/02/2025 La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa, en la sede del PP vasco, a 21 de febrero de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Durante su comparecencia, han analizado la actualidad política y han dado a conocer los asuntos tratados en la Junta Directiva Regional de los populares vascos. POLITICA David de Haro - Europa Press
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La vicesecretaria nacional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de ser "cómplice" y "fiel escudero de las malas políticas de izquierda de Pedro Sánchez", ya que, aunque intenta "ir de tapado", es "tan responsable como Sánchez", al ser su "muleta" en el Gobierno estatal.

Gamarra ha señalado que, "a estas alturas, el PNV ya no engaña a nadie", durante la clausura de la mesa redonda 'Propuestas para los jóvenes' de las Nuevas Generaciones del PP, celebrada este sábado en Vitoria-Gasteiz y que ha contado también con la participación del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y el candidato al Congreso por Álava, Iñaki Oyarzabal.

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La dirigente popular ha criticado que "el tapado por excelencia es el PNV, muleta del 'sanchismo', que va a a terminar el próximo 29 de noviembre con su certificado de defunción".

En este sentido, ha manifestado que el PNV "utiliza la hipocresía y el cinismo con un desparpajo inigualable", al "poner el grito en el cielo contra la 'okupacion' y luego apoyar todas las medidas que han blindado al 'okupa'".

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Un ejemplo que ha extendido al incremento de la delincuencia, a la futura aprobación del 'real decreto Maricarmen'; para que "siga subiendo más el precio del alquiler y la compra"; y a la inmigración irregular, donde "también ponen el grito en el cielo, para luego darles papeles a todos".

Respecto al problema de acceso a la vivienda, donde ha señalado que el precio sube un 75% en compra y un 45% en alquiler, ha responsabilizado a las "malas políticas de izquierdas de Pedro Sánchez, con el apoyo del PNV, su fiel escudero", quien "es tan responsable como Sánchez del problema de la vivienda que tiene hoy Euskadi".

"Ya no cuela, el PNV no engaña a nadie a estas alturas, todos sabemos que ha hecho todo para recuperar un palacete, que tampoco era suyo si no de todos los vascos, pero se lo ha quedado como 'okupa' en París", ha reprochado.

Gamarra se ha negado a aceptar que los jóvenes no puedan marcharse de la casa de sus padres y "sigan con 34 años en la misma habitación que tenían con 16", ni "permitir que cobrar una nomina no sirva para pagar un alquiler y mucho menos para comprar una vivienda", ya que, así, los jóvenes "no pueden tener en sus manos la riendas de su futuro".

En este sentido, ha prometido que el PP va a hacer que "Euskadi vuelva a funcionar" de la mano de España, para anunciar que su partido va a construir un millón de viviendas en los próximos cuatro años, "agilizando y eliminando trabas burocráticas", y rebajará impuestos como el IVA, que "penaliza a los jóvenes a la hora de comprar una vivienda", para reducirlo un 60%, además de permitir el aplazamiento.

Tras comentar que "los jóvenes vascos tiene los mismos problemas que los españoles", ha subrayado que "una nación es un pacto entre generaciones". "Sin los jóvenes no podemos entender ni el presente ni el futuro del país. Entendemos nuestro proyecto político como un pacto entre generaciones", ha postulado.

Por ello, ha trasladado que, en las próximas elecciones, "no se trata de cambiar sillones, sino de gente con experiencia y rigor que sea capaz de aportar soluciones, para eliminar trabas y burocracias para construir más rápido hasta un millón de viviendas, realizar reformas para no generar cuellos de botellas, sino para agilizar la Administración, y para que se acabe la protección al 'okupa', con leyes de verdad".

Por último, Gamarra ha felicitado al PP vasco por haber organizado un acto, donde escuchar las voces de los jóvenes en Euskadi, "que saben muy bien por qué están en política y en el Partido Popular, ya que saben detectar los problemas y plantear soluciones". "Este partido tiene mucho futuro. Tiene una generación dispuesta a cambiar España y ser motor en Euskadi", ha augurado.

"SIEMPRE CON LA IZQUIERDA"

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado que el PNV "se empeña en salirse de donde han estado toda la legislatura, pero la gente ya lo sabe". "El PNV dice que no está en la tensión política, ni en la izquierda ni en la derecha y dicen que, por eso, se entienden con todo el mundo, para tratar de dar una imagen distinta", ha expuesto.

A este respecto, ha enumerado que el PNV ha gobernado con EA y Alternativa, que "están dentro de Bildu", con el PSOE y con Izquierda Unida, para señalar que "siempre ha gobernado con la izquierda". "Ahora dicen que no pactan con el PP, porque está Vox en la ecuación, pero es mentira, porque en Pamplona no estaba Vox. Siempre han negociado con la izquierda y no han votado en contra de ninguna iniciativa de Pedro Sánchez en este legislatura", ha zanjado.

De Andrés ha añadido que el PNV votó a favor de Aznar "en el siglo pasado" y lo hizo, porque "el PP ya tenía la mayoría absoluta para gobernar, ya que había pactado primero con CiU".

Por su lado, el candidato por Álava al Congreso de los Diputados, Iñaki Oyarzabal, ha pedido a los alaveses "no dividir el voto de la derecha" y aglutinarlo en el Partido Popular. "Tenemos que apelar también a quienes confiaron un día en el PNV y saben que ha traicionado a la clase media y apoya todas las medidas de Sánchez, que acaban con el futuro de los jóvenes de nuestra tierra", ha apelado.

Tras sentenciar que los jóvenes son "los que peor parados han salido con las políticas de Pedro Sánchez", ha comentado que, en los años 90, la vivienda "ya era la primera preocupación" para los jóvenes, pero "gobernó el PP y creó los barrios de Salburua y Zabalgana", para "construir 20.000 viviendas" y "resolver el problema" que, nuevamente, décadas después, "han creado el PNV y el PSOE, que han destrozado las políticas de vivienda" en el territorio.

Para Oyarzabal, el PNV apoya al "'sanchismo' más puro", para sumar al problema de la vivienda, el de la seguridad y la inmigración. También ha tenido palabras para su candidato al Congreso por Álava, Gorka Urtaran, quien, a su juicio, "es el mal 'sanchista', porque pactó con Bildu para sacar al PP de las instituciones, no construyó ninguna vivienda, asfixió a los autónomos y produjo el desastre actual en las ayudas sociales".

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular han organizado una mesa redonda sobre 'Propuestas para los jóvenes', con la participación del secretario general de NNGG España, Alonso Nieto, el miembro del Comité de la Dirección nacional de NNGG, Jaime Velasco, el presidente de NNGG Euskadi, Luis Peña, y los candidatos por Álava a las elecciones generales Mikel Rogado y Alba González de Langarica.

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