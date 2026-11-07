España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Guardar

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados del sorteo de este sábado 7 de noviembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 7 noviembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 05 08 15 17 20 21 30 31 35 42 43 45 53 54 62 63 75 79 83 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Además, que el contrato indique un horario “según las necesidades del servicio” no da carta blanca a la compañía para alterar la jornada o los descansos

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Entre 2004 y 2011, el líder socialista encabezó dos legislaturas: una de reformas progresistas y otra condicionada por la crisis financiera mundial

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

El precio de la luz en España para este domingo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

El precio de la luz en España para este domingo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La única ruta de senderismo de España que está entre las más bonitas del mundo

Un estudio basado en la observación de los visitantes dio lugar a un ránking en el que la ruta española se ha colado entre las 20 mejores

La única ruta de senderismo de España que está entre las más bonitas del mundo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”