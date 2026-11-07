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Feijóo carga contra el "Gobierno de las orgías" y pide mirar a Ceuta, a los jóvenes y mujeres por una España mejor

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este sábado contra el "Gobierno de las orgías" que ha liderado durante los últimos años Pedro Sánchez, unas legislaturas que han estado "marcadas por la corrupción, el machismo y la gestión infame y negligente de los recursos públicos", al tiempo que ha pedido "mirar a los ciudadanos de Ceuta, a los jóvenes y a las mujeres" con el objetivo de "construir una España mejor".

Así lo ha trasladado el líder 'popular' durante su primer mitin de precampaña celebrado en Valladolid tras el accidente ferroviario, en una intervención que ha estado precedida por las del presidente provincial del PP, Conrado Íscar; el alcalde de Valladolid y candidato al Senado, Jesús Julio Carnero; la cabeza de lista al Congreso, María Pardo; y el presidente autonómico de la formación, Alfonso Fernández Mañueco.

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El dirigente 'popular' ha asegurado que tras "años de sanchismo" es momento de "mirar y servir a la gente". "Se acabó el espectáculo, se acabaron las redes, se acabó la desvergüenza. Ahora toca trabajar. Lo primero que toca es mirar a Ceuta tres meses después", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que los españoles se han enterado de muchas cosas que el Gobierno les "ha negado conocer", ya que fueron más de 100.000 los que cruzaron la frontera con "policías marroquíes que ordenaron la invasión y están localizados".

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Por esta razón, ha reconocido no poder entender cómo el Ejecutivo central "felicita al país que ha invadido España", un punto en el que ha asegurado que no se va a olvidar "ni un solo día de los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de esta situación" y "no se parará hasta que esa parte de España y esa parte de Europa recupere la normalidad".

En la misma línea, ha pedido mirar a las neveras y a los depósitos de la gasolina, porque el Producto Interior Bruto (PIB) "no se come", en tanto en cuanto el problema económico que sufre España es que la mayoría de las familias "no llegan a fin de mes". "A la gente efectivamente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes y mantener unas condiciones de vida dignas", ha ahondado.

Una circunstancia que también obliga a mirar a los jóvenes, ha sostenido, que tienen "derecho a comerse el mundo, aunque no es posible hacerlo desde la habitación de la casa de sus padres".

En este punto, ha felicitado al Ejecutivo autonómico de Castilla y León por su política de vivienda y por el millar de viviendas que va a entregar en Valladolid, para después señalar a renglón seguido que también toca mirar a los mayores, a los que el Gobierno de Sánchez "mete miedo" con las pensiones "cuando saben perfectamente que las vamos a revalorizar todos los años".

"Todos los años las vamos a revalorizar de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC)", ha comprometido. "El verdadero miedo de los mayores es otro, es salir de casa, es no sentirse tranquilo en vuestros barrios", ha lamentado.

Precisamente, ha reclamado que España vuelva a tener calles seguras y garantizar un país mejor para las mujeres, que "sufren la inseguridad y el descontrol" provocado por el Gobierno central.

"Las mujeres que levantan este país también merecen que el Gobierno de las orgías se vaya. Merecen un Gobierno que trabaje de verdad por ellas, que las respete de una vez, que no las utilice", ha apostillado.

"OCHO AÑOS DE MACHISMO INSTITUCIONAL"

Durante esta parte de la intervención, el líder del PP también se ha referido a los ocho años de "machismo institucional y de alquileres por las nubes" a los que ha sometido el Gobierno liderado por Sánchez a los españoles.

"Ahora se quieren convertir en los salvadores de los problemas que han creado previamente", ha censurado el dirigente 'popular', quien ha criticado que los socialistas ahora quieran "solventar todos los problemas que han creado durante ocho años y asegurar que la culpa la tienen los que no han gobernado en los últimos años".

Han sido "ocho años de liberar violadores y acosadores con la chapuza de sus leyes, ocho años también de contratar mujeres prostituidas con dinero público durante legislaturas en las que nada ha funcionado", ha sostenido, una situación que ha comparado a la de "los trenes o el precio la luz y de los combustibles".

"Han recaudado impuestos más que nunca y acumulado más deuda que nunca, con más fondos europeos que nunca", ha incidido el líder del PP, para preguntarse acto seguido "dónde está el dinero de los españoles" y "por qué el dinero de los ciudadanos no se ha puesto al servicio de España".

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