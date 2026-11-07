En Canarias y oeste peninsular lluvias fuertes y rachas intensas de viento el domingo

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Madrid, 7 nov (EFE).- El domingo, un frente asociado a la borrasca Bruna, situada al oeste peninsular, dejará tiempo inestable tanto en Canarias como en la Península, con lluvias fuertes y muy fuertes y rachas fuertes de viento, grandes acumulados y ascenso de las temperaturas. Las precipitaciones serán menos probables en el este peninsular y Baleares.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la Península, y en las últimas horas del día, con el paso del frente, se esperan lluvias fuertes y acompañadas de tormenta, iniciándose un episodio con acumulados significativos en zonas de Andalucía occidental, Extremadura, Montes de Toledo, Galicia, la cordillera Cantábrica y, especialmente, el Sistema Central.

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Según la Aemet, es poco probable que las lluvias afecten a la mitad este peninsular, sin embargo se espera algún chubasco aislado en los litorales del nordeste y Baleares.

En Canarias, el frente dejará cielos nubosos o cubiertos y chubascos y tormentas generalizadas, fuertes e incluso muy fuertes y persistentes en las islas montañosas, con ascenso de temperaturas máximas en las islas más orientales, y viento del sur y suroeste, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes.

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Serán probables brumas y nieblas matinales en regiones de la meseta norte, Alborán y en los tercios norte y este peninsulares. Habrá heladas débiles en los Pirineos.

Las temperaturas máximas aumentarán en el cuadrante nordeste peninsular, los litorales gallegos y cantábricos, bajarán en el resto de las islas Canarias y Andalucía y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

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Las mínimas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país, salvo en el este y sureste, donde se mantendrán sin cambios.

Se espera un predominio de viento de flojo a moderado de componentes sur y este en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Estrecho, los litorales del golfo de Cádiz y, a partir de la tarde, en Galicia y las montañas del norte.

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- GALICIA: Probables brumas y nieblas matinales dispersas en las zonas de montaña de Ourense y sur de Lugo. Cielos nubosos y cubiertos, con apertura esporádica de claros. Se esperan precipitaciones generalizadas débiles o moderadas.

Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ligero ascenso en zonas de costa de la fachada atlántica y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos y moderados, con probables rachas muy fuertes en zonas elevadas del interior que podrían superar localmente los 70 km/h.

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- ASTURIAS: Probables brumas y nieblas matinales dispersas en la Cordillera. Cielos nubosos y cubiertos, con apertura de claros. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas en la segunda mitad del día en Cordillera y Picos; serán más dispersas y ocasionales en el resto de la Comunidad.

Temperaturas mínimas en aumento ligero; máximas con pocos cambios, salvo ligeros aumentos en zonas costeras o leves descensos en la cordillera. En el litoral, vientos flojos; en el interior, vientos flojos y moderados con probables rachas muy fuertes en zonas elevadas.

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- CANTABRIA: probables brumas y nieblas matinales dispersas en la Cordillera y en los valles del sur. Cielos nubosos y cubiertos, con predominio de nubes altas, sin descartar precipitaciones débiles en el entorno de Liébana que podrían extenderse de forma dispersa a puntos del centro y valle de Villaverde.

Temperaturas mínimas en aumento; máximas en ligero o moderado ascenso en el litoral y con pocos cambios en el resto. En el litoral, vientos flojos variables; en el interior, flojos y moderados con posibles rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera.

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- PAÍS VASCO: posibles brumas y nieblas matinales dispersas en las zonas de montaña del extremo occidental. Cielos nubosos y cubiertos, con predominio de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios o ligeros aumentos en zonas costeras.

En el litoral, vientos flojos variables; en el interior, vientos flojos y moderados, con rachas fuertes o muy fuertes que podrían superar los 70 km/h en zonas altas de la Llanada Alavesa y los 80 km/h en el interior de Guipúzcoa.

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- CASTILLA Y LEÓN: brumas y nieblas matinales, que pueden ser persistentes y generalizadas en la Meseta. Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones en la mitad occidental por la noche, que pueden ser persistentes en el tercio sur.

Temperaturas con cambios, en general ligeros, predominando en las máximas los ascensos de la mitad sureste y los descensos en el resto. Alguna helada débil en cotas altas. Viento flojo a moderado, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Sistema Central.

- NAVARRA: cielos nubosos y cubiertos, con predominio de nubes altas. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. Vientos flojos y moderados, más intensos en el tercio norte donde, en zonas elevadas, son probables rachas muy fuertes.

- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto. Temperaturas en ascenso, ligero a moderado. Viento flojo a moderado del sureste en la Ribera, flojo variable en el resto.

- ARAGÓN: intervalos de nubes bajas, brumas y probables nieblas en el sur de Huesca y en los valles del sistema Ibérico. Cielo poco nuboso, con nubes altas en general con aumento a nuboso. Temperaturas en ascenso. Heladas débiles en cotas altas del Pirineo. Viento flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en la depresión de Lleida y depresión central de Barcelona. Intervalos de nubes bajas en la depresión central y el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona; poco nuboso en el resto aumentando a cielo nuboso.

Temperaturas en ascenso. Heladas débiles en cotas altas del Pirineo. Viento flojo de dirección variable; aumentará a moderado en el litoral del Ampurdán.

- EXTREMADURA: cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones, que pueden ser persistentes en zonas de montaña y tercio sur, fuertes e ir acompañadas de alguna tormenta, más intensas en el tercio sur. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios.

Viento flojo a moderado, sin descartar alguna racha muy fuerte en el norte de Cáceres.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos velados de nubes altas, acompañadas de nubes bajas matinales en la Sierra Norte, con probables brumas y algún banco de niebla asociado que no se descartan en el sur. Aumento de la nubosidad a cubierto en toda la región.

Probabilidad, al final del día, de lluvias débiles y dispersas en el oeste y en el Sistema Central que podrían extenderse al tercio sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios o en descenso ligero. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: nubes altas, con intervalos de nubosidad baja en algunas zonas, y brumas y nieblas matinales asociadas. Aumento a cielo nuboso o cubierto en toda la región, con lluvias débiles y chubascos, en el tercio oeste que, en zonas montañosas de Toledo, llegarán a acumular entre 40 y 60 litros en doce horas.

Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos locales de las mínimas; las máximas en ascenso o en descenso. Viento flojo, con intervalos moderados en Cuenca, Albacete y en el este de Toledo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: brumas y probabilidad de bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante. Cielo nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: probables brumas y bancos de niebla matinales. Cielos muy nubosos, con nubes bajas y medias. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- BALEARES: es probable algún banco de niebla matinal. Intervalos nubosos, con alguna precipitación en general débil y ocasional más probables en Menorca y mitad este de Mallorca. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo, con intervalos de moderado.

- ANDALUCÍA: nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea, con probables brumas y bancos de niebla. Cielos muy nubosos de nubes medias y altas, con precipitaciones moderadas en la mitad occidental, y probables chubascos ocasionalmente fuertes y acompañados de tormentas en el extremo oriental.

Temperaturas mínimas con pocos cambios en la mitad oriental, en ascenso en el resto; máximas con pocos cambios o localmente en descenso. Vientos flojos a moderados, ocasionalmente fuertes del sureste en el litoral atlántico, con rachas ocasionalmente muy fuertes en lugares expuestos de la provincia de Cádiz y litoral de Huelva.

- CANARIAS: en las islas montañosas, cielos nubosos extendiéndose de oeste a este, acompañados de precipitaciones entre moderadas y fuertes, que podrán ser persistentes y estar acompañadas de tormentas con granizo, especialmente en La Palma y en vertientes orientadas al oeste y sur de las restantes islas.

En las islas más orientales, intervalos de nubes medias y altas, que aumentará a nuboso, con probables precipitaciones en general moderadas, con probabilidad de algún chubasco fuerte tormentoso.

Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, más acusado en las islas más orientales; máximas en general en descenso en las islas montañosas y en ascenso en el resto.

Viento moderado con intervalos de fuerte en costas, que será fuerte con rachas muy fuertes en medianías y zonas altas, siendo especialmente intenso en cumbres de Tenerife y La Palma donde podrán superar los 100 km/h. EFE

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