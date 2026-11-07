El Sindicat de Llogateres lleva a Barcelona a la justicia por no exigir vivienda protegida

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Barcelona, 7 nov (EFE).- El Sindicat de Llogateres ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona por no exigir vivienda protegida, como marca la normativa, en el proyecto de rehabilitación de un edificio de la ciudad y, además, incurrir en silencio administrativo cuando se le ha interpelado sobre esa promoción de nuevos pisos.

El Sindicat ha informado este sábado en una conferencia de prensa celebrada en la vía pública en el distrito del Eixample que ha presentado la denuncia porque "no ha hecho nada" ante las obras de rehabilitación que se ejecutan en el número 538 de la calle Consell de Cent, donde, asegura, una inspección municipal constató "una gran rehabilitación que debería haber generado ocho viviendas protegidas".

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Estas obras las ejecuta Vandor Real Estate SOCIMI, que ya lleva reformado, según el Sindicat, la mitad del edificio, es decir, 15 de las 28 viviendas con las que cuenta.

En 2023, indica, reformó 13 viviendas y "solo presentó un comunicado diferido y dos 'enterados', que son trámites pensados para obras menores".

En 2026, asegura el Sindicat, "ha vuelto a hacer uso del mismo sistema: dos 'enterados' más por reformar baños, cocinas y suelos en dos pisos más". En febrero de este año, una inspección municipal calificó estas obras de "gran rehabilitación".

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Recuerda la entidad que, según la normativa municipal, la gran rehabilitación de un edificio, como en caso, obliga a destinar el treinta por ciento de los pisos a vivienda protegida, lo que en el caso del proyecto en curso significa otorgar esa condición administrativa a ocho apartamentos.

El recurso presentado por el Sindicat de Llogateres impugna el silencio del Ayuntamiento ante la instancia que inquilinos del edificio y la propia organización presentaron el 13 de marzo ante el Distrito del Eixample.

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"Meses después -denuncia la organización-, el Ayuntamiento aún no ha respondido. El plazo legal para hacerlo venció el 15 de junio".

En el recurso, el Sindicat pide al juzgado que reclame al Ayuntamiento todos los expedientes de la obra.

La entidad ha denunciado, además, que en ese edificio vive una mujer, Elizabeth, que hace 28 años reside en el mismo piso del inmueble con su familia.

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Vandor no ha querido renovarle el contrato de alquiler y ha presentado una demanda de desahucio, "que de momento está suspendida". "Si se aplicase el 30 por ciento, Elizabeth podría quedarse en casa", asegura. EFE