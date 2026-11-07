El PP señala a Armengol por su responsabilidad poítica en el caso de las mascarillas

Guardar

El candidato del PP al Congreso por Baleares José Vicente Marí ha señalado a la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, a la que considera responsable política en el caso de las mascarillas.

Tras las actuaciones de la Fiscalía en el procedimiento judicial sobre la presunta corrupción en la contratación de material sanitario durante la pandemia, el 'popular' ha denunciado que "mientras los ciudadanos sufrían la pandemia, Armengol abrió las puertas de Baleares a la trama de corrupción del PSOE".

PUBLICIDAD

"No puede mirar hacia otro lado quien presidía el Govern que permitió aquella contratación", ha advertido en un acto en Inca.

El 'popular' ha criticado que "en uno de los momentos más dramáticos de la historia reciente, cuando los españoles morían y los sanitarios luchaban por salvar vidas, personas vinculadas al PSOE y al Ministerio de Transportes se dedicaban presuntamente a hacer negocio con las mascarillas".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha asegurado que "el Govern de Armengol aceptó acríticamente las órdenes de contratación que llegaban del entorno de José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE, sin ejercer los controles que exigía la gestión del dinero público".

"Armengol era la presidenta, tenía la máxima responsabilidad política y debe explicar por qué su Gobierno actuó de aquella manera", ha insistido.

El candidato ha denunciado que los ciudadanos de Baleares siguen pendientes de recuperar cuatro millones de euros por aquella contratación y ha exigido a Armengol que explique "por qué aceptó sin cuestionar aquellas órdenes y por qué tardó tres años en mover un papel para reclamar el dinero".

PUBLICIDAD

"No solo permitió que nuestras islas quedaran vinculadas a una presunta trama de corrupción, sino que tampoco actuó con la diligencia necesaria para defender cuatro millones de euros que pertenecen a todos los baleares. Armengol tiene que asumir su responsabilidad política y dar explicaciones", ha afirmado.

A juicio de Marí, Armengol no puede esconderse detrás de la presidencia del Congreso para eludir las explicaciones que debe a los ciudadanos del archipiélago.

PUBLICIDAD

"El PSOE tiene que responder por lo sucedido y Armengol debe aclarar por qué su Govern aceptó aquellas contrataciones y por qué dejó pasar tres años antes de reclamar el dinero. Los ciudadanos merecen conocer toda la verdad, recuperar hasta el último euro y que se depuren las responsabilidades políticas. No puede ser que quienes tenían la obligación de proteger el dinero público sigan sin dar las explicaciones que les corresponden", ha concluido.