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Duelo de candidatos al ascenso entre el Girona y el Almería en Montilivi

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Girona/Almería, 7 nov (EFE).- El Girona, fuera de los puestos de promoción tras la derrota contra la Real Sociedad B, y el Almería, segundo, se enfrentarán este domingo (16:15 CET) en Montilivi en un duelo de candidatos al ascenso a LaLiga EA Sports.

El Girona puso fin a una dinámica positiva de cuatro victorias y dos empates con una dolorosa derrota contra un rival en descenso que venía de perder los seis últimos partidos, la Real Sociedad B (1-0).

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La expulsión de David López al cuarto de hora de juego condicionó el partido y el equipo de Quique Álvarez no tuvo la eficacia habitual y acabó perdiendo por un gol en los últimos minutos del encuentro.

Fue una derrota inesperada por la situación del rival que frenó en seco la buena racha del Girona, invicto desde el 12 de septiembre, y que le deja a cinco puntos del ascenso directo.

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Así pues, los rojiblancos necesitan ganar al Almería para recuperar las sensaciones y sobre todo porque una nueva derrota ya supondría quedar a ocho puntos de la segunda posición.

El equipo catalán afronta una serie de partidos muy exigente, contra el Almería, el Oviedo y el Eibar, con la obligación de dar un paso adelante para disipar dudas y ratificar su candidatura al ascenso.

Abdul Mumin y Alejandro Francés pugnan por sustituir a David López en el eje de la defensa y siguen de baja el lateral derecho Javi Boñar y los extremos Jastin García y Bryan Gil.

Jastin, inédito desde agosto, ha vuelto a la enfermería por una nueva lesión, en este caso en el cuádriceps de su pierna izquierda.

Por su parte, el Almería visita Montilivi con el objetivo de consolidar su posición entre los aspirantes al ascenso consciente de que una victoria ante un rival directo supondría un importante respaldo a su trayectoria de ocho victorias, dos empates y dos derrotas en doce jornadas.

El equipo almeriense llega con argumentos ofensivos para competir en un escenario complicado, ya que ha marcado 23 goles y recibido diez, unos registros que reflejan su capacidad para encontrar portería y mantener una producción equilibrada.

La principal referencia estará en su respuesta ante un Girona que ha encajado únicamente tres tantos en sus cinco últimos encuentros, por lo que el Almería necesitará combinar movilidad, velocidad y precisión en los metros finales, además de mantener la concentración defensiva.

Xavier García Pimienta podría mantener una estructura reconocible, con Andrés Fernández en la portería y una línea defensiva formada por Luna, Pulido, Bonini y Álex Muñoz. Javi Muñoz y Dzodic ocuparían el centro del campo, con Arribas, Cipenga y Junyent por detrás de Miguel de la Fuente.

La disponibilidad de Pulido, que sufrió un golpe en Ipurua que le obligó a ser sustituido, será uno de los aspectos a tener en cuenta. El técnico recuperó la semana pasada a Vesga, además de tener el alta de Guedes, que ya jugó minutos en Copa. La duda es la presencia de Chirino, que lleva dos semanas sin entrar en la lista por molestias en un tobillo.

- Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Mate, Mumin, Holmes Junior, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Izan; Asprilla, Unai, Carles Pérez; y Vanat.

Almería: Andrés Fernández; Luna, Pulido, Bonini, Álex Muñoz; Javi Muñoz, Dzodic; Junyent, Arribas, Cipenga, y Miguel.

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asm/xsf/jmt/cb/sab

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