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Diez detenidos en la operación contra Núcleo Nacional pasarán este domingo a disposición judicial en Gijón

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón recibirá a primera hora de este domingo, previsiblemente antes de las 10.00 horas, a los diez detenidos que pasarán a disposición judicial en el marco de la operación policial contra miembros de la organización ultraderechista Núcleo Nacional.

De los diez arrestados, dos son vecinos de Gijón y uno de Avilés, mientras que los otros siete serán trasladados a Asturias desde distintos juzgados de la geografía nacional para comparecer ante la autoridad judicial.

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La Policía Nacional ha llevado a cabo un total de 14 detenciones en esta operación, en la que también ha llevado a cabo diez registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, incluida la sede central de la organización en la capital.

Entre los detenidos figuran varios líderes de la organización ultraderechista, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso. El operativo continuaba abierto en la tarde de este viernes y no se descartaban nuevos arrestos.

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La investigación de la Comisaría General de Información ha permitido intervenir numeroso material de Núcleo Nacional en los diez registros practicados, incluyendo su sede central en Madrid, así como también algunos domicilios.

Se les acusa de delito de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas, de las que se ha levantado el secreto de las actuaciones tras las detenciones, aunque la operación sigue abierta, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

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EuropaPress

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