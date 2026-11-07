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Copete, novedad en la convocatoria del Valencia-Real Madrid y Sato se queda fuera

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Valencia, 7 nov (EFE).- El defensa José Copete es la gran novedad de la convocatoria del Valencia para el encuentro de esta noche ante el Real Madrid en Mestalla, mientras que el centrocampista japonés Ryunosuke Sato se ha quedado fuera por decisión técnica y tampoco ha entrado Dimitri Foulquier por molestias, según pudo confirmar EFE.

El central sevillano vuelve a estar disponible por primera vez ocho meses después de la lesión meniscal que sufrió en la rodilla izquierda el pasado 22 de febrero ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica, que le obligó a pasar dos veces por quirófano y que le ha tenido apartado de los terrenos de juego más tiempo del previsto inicialmente.

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Tras superar las diferentes fases de rehabilitación y trabajar durante las últimas semanas junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Paterna, Copete estará disponible para el técnico Javier Aguirre, con quien coincidió en el Mallorca, para el duelo de la duodécima jornada previsto para las 21 horas.

En el caso del japonés Sato, en la previa del partido el técnico mexicano Javier Aguirre se mostró contento con su trabajo, pero apuntó que quiere que “compita mejor”, tenga “más agresividad” y “muestre la personalidad que tiene con la pelota también sin ella”.

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“Está mejorando. Está en un equipo donde hay mucha competencia y tendrá su oportunidad sin lugar a dudas. Creo que es un chico que merece una oportunidad y la va a tener, tarde o temprano. Sí le pido un poquito más de intensidad y agresividad en los entrenamientos para que llegue su oportunidad, que llegará seguramente”, dijo.

Finalmente, también ha entrado en la convocatoria el guardameta neerlandés Kayne Van Oevelen, que sufrió hace una semana un esguince en la rodilla derecha, y vuelve tras la sanción el mediapunta inglés Harvey Elliott. En cuanto a los canteranos, Aguirre ha convocado a Aaron Mayol y Aimar Blázquez. EFE

plm sm/og

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