COI fija nuevos criterios para definir las disciplinas de los Juegos desde Brisbane 2032

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Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha acordado fijar un nuevo catálogo de normas para determinar el programa deportivo de los Juegos Olímpicos a partir de Brisbane 2032, en el que las disciplinas serán evaluadas por criterios como la participación de los deportistas, el coste, la sostenibilidad o la complejidad operativa.

El Comité Ejecutivo del COI acordó renovar el marco de evaluación en su reunión del pasado 30 de octubre en Dakar, con motivo de la inauguración de los Juegos de la Juventud, según informó en su web este sábado la entidad con sede en Lausana (Suiza).

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Las disciplinas serán evaluadas mediante “un proceso estructurado centrado en la integridad, la relevancia global, la participación de los deportistas, el costo, la complejidad y la sostenibilidad”, con el objetivo de proporcionar “mayor coherencia, transparencia y previsibilidad”.

El nuevo enfoque sobre la inclusión de deportes y disciplinas se aplicará por primera vez para el programa de Brisbane 2032 y servirá de guía para futuras ediciones.

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El COI pretende evaluar tanto las disciplinas titulares como las candidatas en colaboración con las federaciones internacionales y la decisión final la aprobará la Sesión del COI, su máximo órgano.

La iniciativa forma parte de la estrategia ‘Preparados para el futuro' que la presidenta del COI, Kirstey Coventry, impulsó al llegar al cargo en junio del pasado año.

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El programa de los Juegos se divide en tres niveles. El más amplio es el deporte, que viene determinado por la federación internacional que lo gobierna.

Luego está la disciplina, que es la especialidad dentro de un mismo deporte y, en tercer lugar, la prueba o modalidad, que es la competición concreta, individual o por equipos, en la que se entregan medallas. EFE

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