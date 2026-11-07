Brasil y España se miden por la corona absoluta de la Finalíssima de fútbol sala

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São Paulo, 7 nov (EFE).- El campeón absoluto del fútbol sala mundial se conocerá este domingo, cuando Brasil y España se enfrenten en la gran final de la segunda edición de la Finalíssima, el torneo organizado conjuntamente por Conmebol y UEFA.

El gimnasio Arena Niterói, en el estado de Río de Janeiro, será el escenario de un choque de gigantes que medirá al actual campeón del mundo y de Sudamérica contra el vigente monarca europeo, tras dos semifinales agónicas que tuvieron que resolverse en la tanda de penaltis.

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Brasil llega a la final reafirmando su hegemonía sobre su histórico rival. La selección anfitriona superó a Argentina 5-4 en penaltis, tras un tenso empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Pito, la gran figura del combinado local dirigido por 'Marquinhos' Xavier, consiguió abrir el marcador en el minuto 12 del segundo tiempo, pero la rápida respuesta de Lucas Trípodi forzó una definición desde los seis metros donde la efectividad de Neguinho, Rocha, Marcel, Dyego y Fabinho selló el pase.

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El equipo sudamericano busca redondear un ciclo histórico ante su público, consolidando el dominio absoluto que ya demostró al conquistar la Copa del Mundo de Uzbekistán 2024 y la Copa América de Paraguay 2026.

Tras la victoria, Pito comentó que un Brasil-Argentina siempre es un "partido muy difícil" pero que finalmente consiguieron llevarse "una victoria muy trabajada en los penaltis".

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"Ahora toca descansar, porque tenemos a una fuerte España a la que enfrentarnos en la final", expresó el jugador.

Por su parte, España buscará su segundo título del año tras haber levantado su octava Eurocopa el pasado mes de febrero.

El conjunto español demostró una capacidad de supervivencia excepcional en su semifinal ante Portugal, avanzando también desde la tanda de penaltis (7-8) tras igualar 2-2.

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Fue a falta de tan solo 55 segundos para el pitido final cuando Sergio Fernández, libre de marca tras un pase de Rivillos, anotó el tanto que mantenía vivas las esperanzas españolas y forzaba los penaltis, donde ocho de los nueve lanzadores de la Roja estuvieron impecables.

El seleccionador Jesús Velasco valoró el juego y la ambición de sus jugadores al reconocer que llegaron a la tanda de penales "con la sensación de que podríamos haber ganado antes"

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"Tengo una sensación muy buena. En general, hicimos un buen partido, con algunos momentos en los que no estuvimos a nuestro mejor nivel, pero nos enfrentamos a un rival de gran calidad. Competimos muy bien, creamos oportunidades, pero nos faltó el toque final", dijo el español tras la semifinal.

El ganador de la final de este domingo a las 17.30 hora local (21.30 CET/20.30 GMT) sucederá en el palmarés a Portugal, que se coronó en la primera edición del torneo organizado por la Conmebol y la UEFA en Buenos Aires en 2022.

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Más temprano, a las 14.30 hora local (18.30 CET/17.30 GMT), Argentina y Portugal disputarán el tercer puesto del torneo. EFE