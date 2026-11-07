Ayuso afirma que Sánchez "tiene miedo a cambiar Moncloa por Soto del Real" y avisa: "Del socialismo se sale"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "tiene miedo a cambiar La Moncloa por Soto del Real", en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha subrayado que "del socialismo se sale".

Igualmente, la líder del PP madrileño ha advertido al secretario general del PSOE de que "lo que mal empieza mal acaba" y ha remarcado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es "imprescindible" porque "va a cumplir" con España. "Lo único que necesitamos es a un dirigente, a un presidente, a un jefe de equipo que entienda que la vida en la Comunitat Valenciana es de una manera, en Barcelona de otra y en Galicia de otra, y que cada uno, siendo auténtico, puro y real, puede pertenecer a un gran conjunto, a esta nación de ciudadanos libres e iguales", ha resumido.

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Así lo ha manifestado este sábado, en un encuentro con militantes y simpatizantes celebrado en Valencia, acompañada por el presidente de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia y candidata al Congreso por la circunscripción, María José Catalá.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha entrado el Mercado de Colón antes de dar inicio al acto de precampaña junto con Llorca y Catalá, ha sido recibida con aplausos de los asistentes y gritos de "Presidenta" y "Viva Ayuso". Desde minutos antes del acto, centenares de simpatizantes y militantes del Partido Popular han rodeado el recinto para acceder el interior. Ayuso ha llegado al Mercado de Colón sobre las 12.45 horas, con apretones de manos, abrazos y selfis con presentes en el recinto durante su recorrido hasta el escenario del mitin.

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Diferentes comerciantes del Mercado de Colón han obsequiado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con diferentes regalos. Dentro del recinto, también ha habido un baño de masas cuando ha entrado la presidenta, que ha tardado más de quince minutos en llegar al escenario hasta que ha comenzado el mitin. Durante este paseíllo ha sonado, entre otras, la canción 'Livin' On A Prayer' de Bon Jovi.

Durante su intervención, Ayuso ha advertido a los socialistas de "la que se les avecina" porque, "cuando uno siembra tanto odio, y lo hace durante tantos años, y no es responsable de quien le ha dado su confianza, cuando no se ama a España, cuando no se ama a lo que haces, cuando solo estás pensando en ti mismo, claro que te destruyes". Y, por eso, ha pronunciado, "es una campaña que sí, que les va a parecer muy larga".

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Según ha recalcado, esta campaña pone de manifiesto el "miedo" del PSOE "al cambio": "A cambiar La Moncloa por Soto del Real. Lo llevan mal. Y claro, lo que intentan es que seamos los demás los que tenemos miedo, que la gente tenga miedo a ese cambio, al cambio".

EL MIEDO ES "COGER UN CERCANÍAS" Y "QUE TE ROBEN"

"El miedo es coger hoy un Cercanías para llegar al trabajo o a la universidad. El miedo es ser artista y no pensar como la dictadura que ahora coloniza la mayoría de los servicios públicos de este país, porque si no, no hay subvención, porque no hay un premio, no hay un reconocimiento o encima hay persecución y acoso", ha manifestado Ayuso.

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Y ha agregado: "Miedo a que te invadan, como ha pasado en Ceuta, que es una invasión de España a través de Ceuta. Miedo es que te ocupen tu casa, eso es lo que nos da miedo. Miedo es que te roben y que no ocurra nada, que te metan la mano en el bolsillo. Miedo da del guerracivilismo que nos están haciendo a españoles, cuya convivencia cada vez es más difícil entre amigos, hermanos y familias. Eso sí que da miedo, volver al pasado. Eso es lo que nos da miedo".

Para Ayuso, el PSOE "se ha preocupado en robar desde que llegaron, desde el primer día" y "en perseguir el Estado de Derecho, los medios de comunicación y la separación de poderes". "La corrupción claro que mata", ha sentenciado.

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"FRACTURA DEL SANCHISMO" Y "DE CANAPÉS CON YOLI"

Dicho esto, ha avisado de "la fractura del sanchismo": "El problema es que España está con carreteras abandonadas, presas que no están siendo modernizadas, que envejecen, el campo abandonado, pueblos que quedan solos, vidas que no llegan. Esa es la factura que nos deja el sanchismo".

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En este punto, ha acusado a los sindicatos de estar "calladitos" y de "vivir de todos". "¿Dónde han estado estos ocho años entre mariscada y mariscada? ¿Dónde se han encontrado?", se ha preguntado, para señalar que "no han dado la cara jamás por los trabajadores, nunca, mientras el salario medio quedaba congelado".

"Han cerrado la vida de tantos autónomos, pequeñas empresas, empresas que a su vez no han podido contratar. ¿Dónde estaban estos señores sindicalistas? De canapés con Yoli", ha dicho, en alusión a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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DANA

En otro orden de cosas, ha hecho hincapié en que el Gobierno "culminó el asalto" a la Radio Televisión Pública Española (RTVE) tras la dana. Según Ayuso, "para eso estuvieron, no hicieron otra cosa". "Y lo que mal empieza mal acaba. Y así es como empezó. Así iba la banda del Peugeot. (...) Primero atracando las urnas de su propio partido. Y así fueron. Y resulta que todos están en la cárcel o camino de la cárcel. Pero el 'uno' no oía nada", ha añadido.

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Con todo, los ha acusado de "mafia" por "secuestrar lo de todos para un interés político" y "no para representar al interés del trabajador y de la empresa". "Eso se llama mafia. Y eso se utiliza bochornosamente para seguir manteniéndose así. Y lo que han ido haciendo es secar cada organismo público que se ha hundido. No hay uno que no hayan dejado de esas", ha censurado Ayuso.

Ha afeado también que el Gobierno ha "hundido" el prestigio de las instituciones, "Correos, el CIS, Renfe", y ha cuestionado: "¿Cuántas instituciones públicas y privadas hunden siempre?". "Lo han pretendido dirigir absolutamente todo y lo único que ha habido es más desconfianza entre el público y lo privado, entre el hombre y la mujer, entre la empresa y el trabajador, entre familias y entre hermanos. Se sirven de dividir al pueblo", ha apuntado.

REPÚBLICA PLURINACIONAL

En opción de Ayuso, Sánchez quiere instaurar una "república plurinacional". "Lo que pretenden es País Vasco y Navarra por un lado y, por otro, seguir desmembrando España con Cataluña, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Y por eso --ha abundado-- lo han intentado catalanizar todo, para dirigirlo, para romperlo. Ceuta afuera, Melilla afuera, venga regionalismo, venga la utilización de la división. Porque es lo que pretende, ser el presidente de una república ensoñada y de caraduras".

"Pero no somos todos iguales, porque unos tenemos presupuestos, no hacemos listas negras de periodistas, no intentamos acabar con jueces que investigan la corrupción, y, desde luego, no tenemos al fiscal general del Estado condenado para bochorno del mundo entero. Como decía José Luis Rodríguez Joyero --en alusión a Zapatero--, ser socialista es tener poco y dar mucho. Efectivamente, es tener poca y dar mucha vergüenza. Pero nosotros sí somos los de las ganas, y los de las ganas de ganar con ganas, es decir, no haciendo trampas", ha resumido.

Por todo ello, ha considerado a Feijóo como "necesario" porque "es el único que une tantas sensibilidades diferentes". "Lo único que necesitamos es a un dirigente, a un presidente, a un jefe de equipo que entienda que la vida en la Comunitat Valenciana es de una manera, en Barcelona de otra y en Galicia de otra, y que cada uno, siendo auténtico, puro y real, puede pertenecer a un gran conjunto, a esta nación de ciudadanos libres e iguales". "Y esto lo hace un presidente que respeta, no a uno que impone y coacciona. Feijóo es imprescindible porque va a cumplir", ha zanjado.