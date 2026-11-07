Armengol insta a las administraciones gobernadas por el PP que digan si dan dinero a Okdiario

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La presidenta del Congreso, secretaria general del PSIB-PSOE y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Baleares, Francina Armengol, ha pedido a las administraciones gobernadas por el PP que expliquen si dan dinero a Okdiario.

En declaraciones en Ibiza a los medios de comunicación, la socialista se ha referido a las informaciones que apuntan a que quien paga la defensa de Koldo García es Okdiario "y quien debería explicar por qué dan dinero público a este medio las administraciones del PP, es el PP".

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"Si algún alcalde o presidente del Consell d'Eivissa están dando dinero a Okdiario, deberían explicar por qué, a ver si tienen que ver más con Koldo García de lo que nunca han explicado", ha reiterado.

Sobre la publicación de 'Última Hora' de que Fiscalía Anticorrupción quiere que se juzgue a Koldo García y a Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, Armengol ha señalado que se ha demostrado que "siempre han dicho la verdad y que lo han explicado de una forma muy clara".

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"Se quiere juzgar a esta gente y no hay nadie imputado, ni ningún funcionario ni ningún cargo político del PSOE, después de haber tenido que aguantar durante todo este tiempo las mentiras del PP de Baleares contra mi persona y contra muchos cargos políticos de la comunidad autónoma. Queda claro que la gestión que nosotros hicimos fue honesta, transparente y pensando en el interés general para intentar dar salida a una situación tan grave como la de la pandemia", ha concluido.