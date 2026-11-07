Álvarez de Toledo pide una revolución de la decencia para recuperar las instituciones

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Zaragoza, 7 nov (EFE).- La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido este sábado en Teruel una "revolución de la decencia" para recuperar el prestigio de las instituciones, acabar con el "enchufismo" y reivindicar el mérito y la ejemplaridad en la política, durante un acto de precampaña que ha reunido a más de 400 personas

La número dos de la candidatura popular al Congreso por Madrid ha protagonizado un nuevo encuentro de su iniciativa “Conversaciones con Cayetana”, acompañada por la presidenta provincial del PP y candidata al Senado, Emma Buj, y el alcalde de Calanda y candidato al Congreso por Teruel, Alberto Herrero.

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Durante su intervención, Álvarez de Toledo ha defendido la necesidad de "recuperar el principio del mérito, eligiendo a los mejores y eliminando a vividores y cantamañanas", según se recoge en un comunicado de prensa del partido.

También ha apostado por reforzar la independencia de los organismos públicos y los mecanismos de rendición de cuentas de los responsables políticos.

La diputada ha situado a la juventud entre las prioridades de su discurso, con propuestas centradas en facilitar el acceso a la vivienda, reducir los impuestos y generar oportunidades laborales.

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Ha abogado por poner más suelo en el mercado para aumentar la oferta residencial y abaratar los precios, además de combatir la ocupación y, en este ámbito, ha recordado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de construir un millón de viviendas.

Álvarez de Toledo también ha reivindicado una España unida, ha abordado el tema de la inmigración, que considera que debe estar vinculada al trabajo y la integración, y ha subrayado que "la ley debe ser igual para todos los que entran de manera legal en nuestro país".

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En otro momento de su intervención, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se ha referido al acto celebrado el viernes en Valencia, donde, según ha denunciado, se coreó el nombre del ministro Óscar Puente, al que ha responsabilizado políticamente de la muerte de 115 personas, en alusión a los dos accidentes ocurridos en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.

La diputada ha animado asimismo a los asistentes a convertirse en "militantes de la democracia" y a participar activamente en la vida pública. EFE

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