Alex Escrig firma la primera 'pole position' de su carrera deportiva y un nuevo récord

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El español Alex Escrig (Forward) ha firmado la primera 'pole position' de su carrera deportiva al ser el más rápido este sábado en la segunda clasificación para el Gran Premio de Catar de Moto2, que se disputará este domingo en el circuito de Lusail, en el que estableció un nuevo récord absoluto.

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Escrig, con un tiempo de 1:55.241, consolidó su hito deportivo y batió el récord que en la práctica oficial había conseguido su compatriota Daniel Holgado (Kalex), con 1:55.897, tercero en la formación de salida tras el líder del mundial de Moto2, otro español: Manuel González (Kalex).

El neerlandés Zona Van den Goorbergh (Kalex) supo aprovechar su oportunidad inicial siguiendo a otro piloto para encaramarse al primer puesto en su tercera vuelta de la primera clasificación, aunque poco después le batió por cuatro milésimas de segundo el japonés Taiyo Furusato (Kalex).

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Lo cierto es que en ese primer 'time attack' apenas 172 milésimas de segundo separaron a los cuatro primeros clasificados, entre los que también estaban los españoles Daniel Muñoz (Kalex) e Iván Ortolá (Kalex), antes de entrar por primera vez en los talleres para los habituales cambios de neumáticos.

La segunda salida deparó no pocos cambios pues Daniel Muñoz se encaramó a la primera posición, por delante de Zonta Van den Goorbergh, el japonés Ayumu Sasaki (Kalex) e Iván Ortolá, que desbancó de la cuarta plaza al japonés Taiyo Furusato y fueron los que lograron el pase a la segunda clasificación.

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Daniel Holgado (Kalex), el más rápido de la categoría y nuevo récord absoluto, salió de los primeros con la intención de evitar que le siguieran sus rivales, aunque no lo logró, pero no por ello el piloto del CFMoto de Jorge Martínez 'Aspar' desistió en su empeño de hacerse con la 'pole' en la categoría intermedia de Moto2.

Pero antes que Holgado rodaron por debajo de su mejor tiempo, 1:56.208, tanto Izan Guevara (Boscoscuro) como el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el hispano colombiano David Alonso (Kalex) y el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

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Pero a todos ellos y a ritmo de nuevo récord absoluto de Moto2, se situó el español Alex Escrig, que de esta manera dejó atrás los problemas eléctricos con su Forward, los que por la mañana le obligaron a cambiar la centralita electrónica y con ello perdió mucho tiempo de entrenamiento.

En su primera vuelta rápida ya batió el récord (1:55.897) con un crono de 1:55.466, pero es que en el siguiente giro lo volvió a rebajar hasta el 1:55.241.

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Quien no estaba en su mejor momento era el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), por entonces en su primer 'time attack', en la novena plaza.

Así se llegó al segundo intento de vuelta rápida, en el que estaban casi todos los pilotos, que salieron a la vez por la calle de talleres y con ello molestaron a un Daniel Muñoz que ya estaba en pista, cuando iba a comenzar su giro lanzado.

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Celestino Vietti fue el primero en acercarse a Alex Escrig con un registro de 1:55.480, con el que arrebató la segunda plaza a Guevara, que por detrás marcaba parciales de vuelta rápida, como también González y en otro punto del trazado Alex Escrig.

González pudo mejorar hasta el séptimo puesto, justo por detrás de Guevara, que en un nuevo intento comenzaron también con los primeros parciales en vuelta rápida, pero el intenso tráfico en pista trastocó en cierta medida sus planes, en particular los del de Palma de Mallorca, que cayó hasta el séptimo puesto.

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El madrileño González salió beneficiado en esa pelea al ascender hasta el segundo puesto con un registro de 1:55.367, sólo superado por un Alex Escrig que firmó la primera 'pole position' de su carrera deportiva y un nuevo récord del trazado, con Daniel Holgado tercero.

En la segunda línea estarán Celestino Vietti, Collin Veijer y Senna Agius; con Izan Guevara, José Antonio Rueda y Adrián Huertas, en la tercera; y Filip Salac, Barry Baltus y David Alonso en la cuarta. EFE

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