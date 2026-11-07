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Abascal denuncia que Adif gastaba el dinero en "sobrinas, mordidas, colocaciones y bonus"

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Guadalajara, 7 nov (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado este sábado "cuál era el objetivo de la cúpula de Adif" bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y ha denunciado que el organismo haya gastado dinero "en sobrinas, en mordidas, en colocaciones y en bonus".

En un acto público celebrado en Guadalajara en el Auditorio Pedro Díaz ante cerca de 2.000 personas, el líder de Vox se ha cuestionado si el objetivo de la dirección de Adif era "destruir la alta velocidad" o "matar a más de cien españoles".

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"¿Cuál era el objetivo de los amigotes de Pedro Sánchez? ¿Por qué no dimite Pedro Sánchez cuando ve que todos los que ha colocado se están llevando el dinero en mitad de la masacre, en mitad de los muertos?", ha dicho, en alusión a la información publicada este sábado por 'El Mundo', que apunta a que el expresidente de Adif Marco de la Peña habría aprobado los bonus de la dirección poco antes de dimitir.

Abascal, quien ha pedido una "movilización gigantesca" para el próximo 29 de noviembre, ha advertido de que en las urnas se dirimirá "una elección existencial" y ha asegurado que "España no resiste 4 años más de esta mafia".

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El presidente de Vox también se ha referido a las muestras de apoyo de la militancia socialista, a la que ha definido como "fanatizada", al exministro de Transportes Óscar Puente, este viernes en Valencia.

"Ayer, delante de Pedro Sánchez y con Pedro Sánchez en pie, escuchábamos el grito de Óscar, Óscar, Óscar. No hemos escuchado el grito del nombre de las víctimas de Adamuz, de Urda, de la dana o del apagón, no: Óscar, Óscar, Óscar", ha criticado.

En este sentido, ha dicho que él no va a hacer una campaña con "bailecitos, chistes y porquerías, que terminan trágicamente con 70 muertos", y ha señalado que "ahora ya no se atreven a bailar".

También se ha referido a la decisión de retirar aceite de oliva para controlar los precios, al manifestar que "mientras tanto traemos el aceite de Marruecos y de Túnez".

Abascal, que ha presentado sus ejes de campaña "prioridad nacional desregulación y remigración" también ha criticado la campaña del Ministerio de Sanidad que recuerda a las personas migrantes sin residencia legal su derecho a ser atendidos en el sistema sanitario público mientras se tramita su expediente.

El líder del Vox ha dicho que eso "tiene consecuencias" y ha advertido de que "la sanidad pública está colapsada, las listas de espera son absolutamente inaceptables y la gente muere esperando una cita médica o esperando una intervención quirúrgica". EFE

brl/pac/oli

(Foto)(Vídeo)

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